Murió César Luis Menotti, el DT que le entregó la primera Copa del Mundo a Argentina

5 de Mayo de 2024

En su palmarés como director técnico está el Torneo Metropolitano 1973 con Huracán, la Copa del Mundo de 1978 con Argentina y el Mundial Juvenil de 1979.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) informó el fallecimiento de César Luis Menotti, reconocido ex entrenador de la selección Argentina campeona del mundo en 1978.

El otrora DT de equipos como Boca Juniors, River Plate, e incluso al Barcelona de España y Atlético Madrid, se desempeñaba en la actualidad como director general de Selecciones Nacionales de la AFA.

El Mundial del 78 se vio empañado por la dictadura militar transandina, la misma que en 1976 pidió la salida de Menotti por cuestiones políticas, lo que fue rechazado por Alfredo Cantilo, entonces presidente de AFA.

“Yo no lo conocía a Cantilo, a mí me había llevado el peronismo. Pero él me salvó, presenté la renuncia y me la rechazó. Fue el tipo más leal y de palabra de todos los dirigentes que conocí. Y me defendió cuando firmé la solicitada (por los desaparecidos)”, recordó en su momento el seleccionador.

“Menotti quedó identificado en la historia de nuestro fútbol por favorecer un desarrollo de juego técnico, estético y de posesión de la pelota, en el que el juego colectivo, de ataque, y el buen tratamiento del balón fueron el eje de sus postulados“, destacó AFA en la despedida del querido Flaco.