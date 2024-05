La insólita acusación de “brujería” que remece al camarín de Colo Colo

24 de Mayo de 2024

La denuncia fue realizada por Rosemarie Eggers, esposa de Rick Wiemberg, quien dio cuenta de particulares episodios que buscaban perjudicar a cierto jugador, del cual no quiso aportar su nombre.

Colo Colo vive horas tumultuosas de cara su próximo desafío en el Torneo Nacional, luego que la esposa de uno de sus jugadores acusara “brujería” al interior del camarín de los albos.

“Jamás me había topado con la situación en la que nos enfrentamos hoy, en este mundo del fútbol. Jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona… Como puede existir gente que juegue con cosas tan delicadas como querer hacer un mal a otras personas, como querer quitarles un puesto y lesionarlos a través de usar brujerías“, indicó Eggers.

La esposa del lateral de Colo Colo recalcó que “quiero dejar escrito, por primera y última vez, que después que se enteren de las cosas que me han estado ocurriendo, no me relacionen más con aquella persona y me dejen de preguntar, una y otra vez, ¿qué pasó? Porque la respuesta es evidente”.

Ante esto, anunció una drástica medida para evitar que estos episodios se repitan, eliminar las imágenes junto a su esposo en redes sociales.

Frente al revuelo generado por sus dichos, Rosemarie aclaró que la víctima de esta brujería no es Erick Wiemberg.

“No es Erick directamente el afectado, como están demostrando algunos medios errados”, sentenció.