“Veo a los chilenos enojados”: polémico rival de Nicolás Jarry enciende la “revancha” en Roland Garros 2024

24 de Mayo de 2024

Corentin Moutet recordó el hostil recibimiento que tuvo en Santiago cuando enfrentó al chileno, por lo cual hizo un particular llamado a sus compatriotas para este domingo.

Compartir

Nicolás Jarry (16º ATP) buscará seguir ascendiendo en el ranking mundial cuando enfrente al francés Corentin Moutet (79º) en la primera ronda de Roland Garros 2024.

El sorteo realizado este jueves hizo que el tenista chileno nuevamente se vea las caras con el jugador local, con quien tiene un picante historial.

La primera raqueta nacional tuvo un caliente duelo con el francés a comienzos de este año cuando jugaron por los cuartos de final del ATP de Santiago. En este compromiso se impuso el galo por 7-6 (5) y 7-6 (3) en un partido que contó con el protagonismo del público chileno en las graderías de San Carlos de Apoquindo.

El particular llamado de Moutet al público francés

Casi al instante en que se supo que Nicolás Jarry iba a ser el rival de Corentin Moutet, el jugador galo calentó la previa del cotejo tras subir una polémica historia a su cuenta de Instagram.

El francés mostró un video recibiendo las pifias del público chileno en su contra. Bajo este contexto, llamó a sus compatriotas a devolverle la mano a Jarry durante este domingo.

“Revancha contra Jarry en Roland Garros. Recuerdo bien la bienvenida que me dieron en su casa (Chile Open)”, partió diciendo.

“Espero que ustedes tengan ganas de mostrarle que esta vez nosotros estamos en casa. Estén listos y ruidosos. Aquí está París”, solicitó Moutet.

Tras ello, volvió a subir otra historia, donde expuso: “Veo a los chilenos enojados en mis DM (mensajes directos). Amé Chile y su gente, pero…”.

“No fue el servicio por abajo ni nada desde mi cuando ves la ‘cálida’ bienvenida que me dieron. De todas formas los quiero a todos”, cerró el tenista de 25 años, mostrando un registro de las pifias del público cuando recién había entrado a la cancha.

¿Cuándo juega Nicolás Jarry y Moutet en Roland Garros?

El duelo de Nicolás Jarry vs Corentin Moutet en Roland Garros 2024 está programado para este domingo no antes de las 6:00 AM (hora chilena).

INSTAGRAM.