VIDEO y FOTOS – La jugada en el partido de Chile y Argentina por Copa América que provocó una ola de memes

La derrota de La Roja ante la Albiceleste estuvo marcado por polémicas y creativos memes que siguen causando furor en las redes.

Chile cayó 1-0 ante Argentina en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, cuyo encuentro estuvo marcado por diversas polémicas que beneficiaron al conjunto liderado por Lionel Messi.

Dentro de las situaciones que llamaron la atención de los hinchas chilenos, se encuentra el manotazo de Cristian Cuti Romero a Víctor Dávila, que el árbitro no consideró como penal, y el planchazo de Rodrigo de Paul a Gabriel Suazo, que el juez no sancionó ni siquiera con tarjeta amarilla.

Sin embargo, la acción que acaparó todas las miradas y desató una ola de memes por parte de los hinchas de Chile en redes sociales llegó al minuto 61 de partido.

En aquel momento del duelo, el puntero Nicolás Fernández intentó regatear a Mauricio Isla, quien estuvo atento a la jugada e impidió el avance del futbolista argentino. Pero la acción no quedó ahí, puesto que el jugador de la Fiorentina agarró del pie al Huaso y lo botó al suelo.

Esta falta pasó desapercibida por parte del árbitro del encuentro, quien no sacó amarilla por la infracción. No obstante, no ocurrió lo mismo con los usuarios de redes sociales, quienes dejaron florecer toda su creatividad para crear numerosos memes, que incluso salpicó sobre la astróloga Miau Astral, quien fue denunciada por acoso hace unas semanas.

Los otros memes que dejó el partido entre Chile y Argentina en la Copa América 2024

Por otra parte, los memes del partido de Chile y Argentina en la Copa América también apuntaron al desempeño de los árbitros y del VAR. Lo anterior, a raíz de las diversas polémicas que tuvieron lugar en el encuentro que La Roja perdió en el epílogo.

