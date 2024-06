Nueva acusación contra Miau Astral: “Llegué a recibir 20 mensajes en un día”

22 de Junio de 2024

Este nuevo testimonio de ciberacoso, lo dio a conocer un ex amigo de la universidad de la denunciada, quien dijo conocer a Ulloa desde antes de que comenzara su carrera como astróloga.

Una nueva acusación contra la astróloga, Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales como Miau Astral, se dio a conocer este sábado.

Con este relato, serían cinco los denunciantes que aseguran haber sido acosados virtualmente por la influencer.

El hombre, quien no quiso dar nombre, relató algunos mensajes que habría recibido por Miau Astral.

“Un fin de semana le dije que iba a ir a verla, pero fui a ver un partido con unos amigos, me curé y no llegué. Yo ya tenía miedo porque me trataba de mi amor y esas cosas. Igual que a los otros casos, todo muy rápido”, comenzó diciendo.

Ambos habrían accedido a salir, pero según el denunciante, él le habría pedido “bajar la intensidad”, ya que se estaban recién conociendo y llevaba poco tiempo soltero.

Con el paso del tiempo y según el relato, Miau Astral aceptó el fin de la relación, aunque con el paso de los días, ella le habría comenzado a mandar mensajes insistentemente.

“Esto es peor que la serie de Netflix. Una violencia psicológica que es otra hue… Yo y las otras personas vivimos meses con miedo (…) Tuve siempre un miedo constante, como esa sensación de cuando casi te atropellan en la calle, pero permanente. Llegué a recibir 20 mensajes en un día“, contó.

“De hecho, me escribió cuando se supo de la denuncia de Sergio Infante y me dio las gracias por no exponer su intimidad”, añadió.

Entre los mensajes que habría recibido el denunciante, Revisa El Sábado reveló los siguientes: