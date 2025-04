Ricardo Gareca rompió el silencio: “El ambiente de la Selección no es el ideal”

3 de Abril de 2025

El Tigre salió a dar explicaciones respecto a su situación actual en el banco de la selección.

Ricardo Gareca rompió el silencio. Luego del empate 0-0 de La Roja ante Ecuador, se especuló con la salida del Tigre. No fue hasta el último minuto que Pablo Milad, una vez finalizada una reunión con el entrenador argentino, confirmó su continuación. A casi una semana de estos acontecimientos, Gareca conversó con DSports Radio Argentina acerca de su situación actual en Chile.

“El ambiente en la Selección no es el ideal, todos somos conscientes. Tengo buena relación con la dirigencia. En mi postura, yo estaba seguro de mi posición y la de mis colaboradores: era continuar”, se sinceró el DT trasandino.

Tras ello, explicó qué fue lo que se le indicó en la reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad. “Me fui de una reunión y, al poco tiempo, me llamaron para ratificarme y me dijeron: Continúe, siga trabajando tranquilo“, indicó. “En este tiempo en que Chile no ha ido a los Mundiales, la presión es muy grande. La dirigencia tiene mucha personalidad y está muy claro lo que quieren”.

Con su puesto ya asegurado, al menos hasta la siguiente fecha FIFA, el medio argentino le consultó sobre los dichos de Arturo Vidal, asegurando que el partido contra la albiceleste sería más fácil. “¿Cómo va a ser un partido fácil con Argentina? Hay dichos que aumentan la polémica, eso es un condimento para una reacción”, dijo Gareca marcando distancia del seleccionado nacional.

“Argentina siempre es difícil: ahora que es la mejor selección del mundo y también cuando se la cuestionaba por llegar a finales y no ganarlas. Siempre es difícil. Hoy sigue siendo la misma potencia y es complicado enfrentarla en cualquier escenario“, agregó.

Finalmente, el Tigre se refirió a su futuro como entrenador: “Yo ahora tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy. Si vos me preguntás qué es lo que quisiera… Bueno, después de que termine este proceso, me gustaría volver a mi país. No me veo sin trabajar, amo lo que hago. No le tengo miedo a ningún desafío; no elegiría un equipo, iría donde me llamen, no tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club”.

Los casos de Arturo Vidal y Carlos Palacios

Aprovechando que Ricardo Gareca rompió su silencio, la emisora trasandina preguntó acerca de dos jugadores rodeados por polémicas de La Roja: Arturo Vidal y Carlos Palacios.

Sobre el mediocampista de Boca Juniors, el Tigre le dejó las puertas abiertas a un posible retorno luego de una salida . “Palacios está en mi radar, es buen jugador. Me interesa; después, está en él si quiere o no venir a la Selección. Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir”, dijo.

“Si yo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos; después, será un problema de él si viene o no. Esto es un problema general de los jugadores“, complementó el trasandino, dejándole la decisión final al futbolista.

Por otra parte, el caso de Arturo Vidal fue un poco más complejo. El hoy jugador de Colo Colo criticó duramente al entrenador de La Roja hasta que finalmente fue convocado. Gareca, en ese sentido, dijo que dejó de lado sus diferencias para el bien del combinado nacional.

“El trabajo del técnico es distinto al de un club. Yo represento al país y tengo la obligación de llamar a los mejores”, explicó el Tigre. “Más allá de los conflictos, si la relación es rescatable, no hay problema: seguimos adelante los dos. Uno busca a los que están en mejor nivel, y Vidal venía bien”

“Te tengo que hablar bien de él: muy respetuoso, comprometido con la Selección. Son jugadores con mucha personalidad, con una historia grande. Y, de mi parte, a veces hay que dejar cosas de lado por la Selección, por el país. Se podrá discutir si soy buen o mal técnico, pero tengo claro lo que debo hacer”, cerró Gareca.