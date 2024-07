El combate entre Jake Paul y Tyson vuelve a ver la luz ¿Qué dicen las casas de apuestas sobre el ganador?

12 de Julio de 2024

Finalmente, la contienda se producirá el próximo 15 de noviembre y el excampeón ya ha vuelto a los entrenos.

Los espectadores estamos acostumbrados, en los últimos años, a que el “influencer” metido a boxeador, Jake Paul, se dedique a retar y combatir con personalidades de los deportes de contacto. Pero el órdago lanzado a Mike Tyson dejó a muchos sin palabras. Pese a su edad, Tyson fue un auténtico Campeón y un temible luchador. Y no parece haber la forma física con el paso de los años.

Desgraciadamente, cuando el combate ya parecía pactado y programado, el ex boxeador se vio obligado a posponer la pelea, por motivos de salud. Rápidamente, Paul buscó un sustituto para el evento planificado para el 20 de julio. Este no es otro que Mike Perry, ex luchador de la UFC y actual monarca de los combates de “Bare-Knuckle”. Sin embargo, el enfrentamiento ante Tyson seguía en el horizonte.

Ha sido el propio ex Campeón quien ha declarado que ya puede volver a entrenar y que se va a preparar a fondo para el combate que, según parece, se celebraría el próximo mes de noviembre de este año; concretamente, el día 15. La plataforma de streaming Netflix actuará como promotora y retransmitirá este esperado evento, que se ha retrasado casi 4 meses, pero que los espectadores desean ansiosamente que se produzca.

En lo que se refiere a las probabilidades; tal vez sea por la diferencia de edad y la inactividad prolongada de “Iron Mike”; o, quizás, por los resultados anteriores del “Chico problemático”; de una forma u otra,las casas de apuestas en línea parecen señalar que Paul parte como favorito para alzarse con la victoria. Al parecer, la famosa pegada del ex campeón de los pesos pesados no sería suficiente para derrotarle.

Eso no ha impedido que Tyson prometa noquear a su rival. Pero hay que tener en cuenta que el atleta nacido en Nueva York sólo ha interrumpido su retiro (el último combate oficial data de 2005) una vez, en 2020, para enfrentar a Roy Jones Jr en una velada de exhibición, que terminó en empate. A priori, se encuentra completamente recuperado delproblema que le obligó a aplazar su combate contra Paul; que, según indican los medios, se trataría de una úlcera.

Por su parte, “The Problem Child” tiene por delante un duro reto en este mes de julio. Mike “Platinum” Perry no es un rival al que se pueda subestimar. Está invicto en sus 5 peleas en BKFC, donde está viviendo una segunda juventud. Aún así, Paul parte, también en esta ocasión, como favorito para la contienda. Tras una derrota en febrero del año pasado, ha conseguido vencer a sus tres siguientes rivales con cierta autoridad; incluyendo al mediático Nate Díaz, querecientemente ganó a Jorge Masvidal en otro enfrentamiento pugilístico.

Volviendo al combate del próximo mes de noviembre, no han faltado las voces críticas a este evento. Son cerca de 30 años la edad que separa a ambos boxeadores. Y, lo más importante, “Iron Mike” ya está en los 58 años. Pese a que ha obtenido la licencia para disputar esta pelea, los riegos son evidentes. También el daño a su imagen; el precedente más inmediato lo tenemos con Hollyfield, un viejo conocido de Tyson, que se enfrentó a Vitor Belfort (ex UFC) y sucumbió ante la juventud de su rival en los primeros compases de la pelea.

De todas formas, es innegable el atractivo de este enfrentamiento y los aficionados están encantados de que, finalmente, se lleve a cabo. Actualmente, los pronósticos parecen confiar más en la juventud de Paul que en la veteranía de Tyson. Pero, claro, todo puede pasar cuando entren en el Ring.