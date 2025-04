¿Sigue funcionando el Socialismo Democrático?: el estado de la coalición en medio del quiebre entre el PPD y PS

Tensión en el Socialismo Democrático por contienda electoral. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El quiebre entre el PPD y el Partido Socialista, además de los roces en torno a la contienda electoral, puso sobre la mesa otra discusión incómoda para la centro izquierda: el estado del Socialismo Democrático, coalición que, además de las tiendas dirigidas por Jaime Quintana y Paulina Vodanovic, agrupa al Partido Liberal y al Partido Radical.

Fue precisamente Vodanovic, presidenta y candidata presidencial del PS, quien tensionó la relación en el conglomerado al mencionar que no existe “hermandad” entre el partido que dirige y el PPD, a pesar de la histórica amistad y acción conjunta que han desplegado ambas tiendas desde el retorno a la democracia.

La escalada de declaraciones cruzadas, incluso, gatilló recriminaciones por cómo se ha llevado adelante la coalición.

Requerido por EL DÍNAMO, el diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que “en la práctica, el Socialismo Democrático hace bastante tiempo que es algo que no existe”.

“Nosotros lo vemos aquí mismo en la Cámara de Diputados, donde pudiendo tener quizá una buena relación personal con los parlamentarios del PPD, no hay una coordinación que uno diga que esto es es una realidad. Tampoco lo hemos visto para las elecciones municipales anteriores, ni tampoco ahora pareciera para estas elecciones. Evidentemente es un dato de la realidad ahora”, explicó Manouchehri.

Según transmiten desde el Socialismo Democrático a EL DÍNAMO, la frecuencia de las reuniones entre las directivas de los cuatro partidos ha disminuido desde, por lo menos, mediados de 2024. Las razones, sin embargo, varían según a quién se le pregunte.

Desde el PR y PL aseguran que la coordinación no ha sido la esperada en consideración de que, desde la negociación para las elecciones municipales y regionales, se estableció una mesa que reúne a los secretarios generales de todos los partidos del oficialismo, incluyendo al Partido Comunista, el Frente Amplio, Acción Humanista y el Frente Regionalista Verde y Social.

Además, en el conglomerado remarcan que los presidentes de los partidos asisten con frecuencia a La Moneda para el comité político ampliado que reúne a las autoridades del oficialismo con el presidente Gabriel Boric y a sus ministros.

PPD defiende existencia del Socialismo Democrático

Consultado por EL DÍNAMO, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, sostiene que si bien se dejó de tener reuniones por separado con los partidos de la alianza, esto no significa que el Socialismo Democrático haya dejado de existir como tal.

“Se está tratando de instalar que el Socialismo Democrático dejó de existir por el solo hecho de no tener reuniones separadas al resto de los partidos oficialistas. No me parece justo. El Socialismo Democrático es un conglomerado que comparte valores y principios y que va más allá de si hay una reunión o no, e incluso más allá de los partidos. Dicho eso, siempre hay conversaciones permanentes entre las directivas”, aseguró el secretario general del PPD.

Posición similar expresa el jefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, quien apuntó al tono “beligerante” de sus pares de bancada del PS.

“Creemos que el Partido Socialista se equivoca cuando utiliza este tono beligerante, de diferenciación con el PPD, poniendo la lápida al Socialismo Democrático. Este discurso lo único que trae como consecuencia, es poner más cuesta arriba el camino para ganarle a la derecha y ultraderecha en las próximas elecciones presidenciales”, declaró Ulloa.

Eso sí, reconoce que “claramente la coordinación política siempre es un punto a mejorar en el Congreso entre fuerzas políticas afines”, pero expresó que “por nuestra parte están abiertos los puentes de comunicación con la Bancada PS”.

“En estos tiempos tan complejos, me quedo con los gestos de unidad de la presidenta Bachelet, y ponerle freno a esta especie de canibalismo político que puede traer consecuencias muy negativas”, sentencia.