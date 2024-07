A dos años del Mundial: las fuertes críticas que enfrenta Estados Unidos tras la caótica Copa América 2024

17 de Julio de 2024

El pésimo estado de las canchas, la inseguridad y los retrasos son unos de los puntos que han desatado más cuestionamientos hacia el país que organizará el próximo Mundial de Clubes y la Copa del Mundo 2026.

Más allá del título de Argentina, que se impuso por 1-0 sobre Colombia en la final de la Copa América, la realización del certamen evidenció una serie de problemas que desencadenaron en lapidarias críticas por parte de sus protagonistas (DT y jugadores) y los hinchas, quienes sufrieron en carne propia el caos que provocó la organización del torneo continental.

El estado de las canchas, la logística y la seguridad en las afueras y al interior de los estadios fueron los puntos que desataron los cuestionamientos, no solo al país organizador, sino que también a Conmebol.

Sin embargo, lo que más preocupa de este oscuro panorama es que Estados Unidos será el próximo organizador del Mundial de Clubes y una de las sedes del Mundial 2026 (junto a México y Canadá), por lo cual a raíz de todos los problemas que se evidenciaron a lo largo de la copa, se encendió la incertidumbre de cara a las eventuales complicaciones que podrían tener lugar en dicho país.

Lo anterior, considerando que en la cita mundialista no serán solo 16 selecciones, sino que deberán albergar a 48 equipos con sus respectivos hinchas.

El estado de las canchas: el punto crítico en torno a lo deportivo

Una de las primeras problemáticas que se evidenciaron en la Copa América tiene relación con el pésimo estado del césped de las canchas y sus dimensiones. Esta situación fue expuesta por varios jugadores y directores técnicos, quienes no dudaron en quejarse en las ruedas de prensa.

“Hace siete meses que se sabe que jugamos aquí y cambiaron el césped hace 2 días”, fustigó el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni tras su primer partido ante Canadá.

Marcelo Bielsa (DT de Uruguay) fue más allá y disparó: “Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos”.

En esa línea, profundizó sus críticas hacia Estados Unidos: “Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta, te dicen que te dan una instalada hace tres días y que las uniones en el césped no cierran. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Bolivia no entrenó, pero claro, es Bolivia”.

La bochornosa pelea entre jugadores de Uruguay e hinchas de Colombia que evidenciaron la falta de seguridad en las tribunas

Luego del triunfo de Colombia sobre Uruguay por 1-0, los jugadores de la Celeste subieron a las tribunas del estadio para pelearse con los aficionados cafeteros, brindando un vergonzosa imagen para el resto del mundo.

Después de que se calmaran las aguas, los futbolistas uruguayos apuntaron contra los hinchas colombianos, quienes habrían intentado agredir a los familiares de los jugadores que se encontraban en las gradas.

“Por favor, tengan cuidado porque nuestras familias están en la tribuna. Hicieron una avalancha, la hinchada de cierto sector de Colombia y no nos dejan hablar en el micrófono. Esto es un desastre. Nuestra familia corrió peligro”, partió diciendo José María Giménez.

En ese sentido, justificó su actuar y el de sus compañeros: “Tuvimos que meternos para arriba en la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había ni un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre y nosotros aquí dando la cara por los nuestros”.

Bajo este contexto, Bielsa explotó en conferencia de prensa y expuso: “Ustedes saben de quién es la responsabilidad de proteger a los aficionados en las gradas. Tienen que preguntarme si los jugadores han recibido una disculpa de los responsables de salvaguardar la seguridad”.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano si vieran que no había escapatoria ni prevención y estaban agrediendo a su esposa, a su madre, a un bebé”, agregó el entrenador de Uruguay.

Producto de estas declaraciones, Conmebol abrió un expediente disciplinario contra el rosarino.

A propósito de estos dichos, el técnico de Canadá, Jesse Marsch también criticó a la organización. “Este torneo no fue profesional para mí, demasiados problemas con el trato. Nos trataron como ciudadanos de segunda clase”, expuso.

Problemas en ingresos: los graves incidentes que retrasaron la final de la Copa América

Por si fuera poco, la final de la Copa América tampoco estuvo exenta de problemas. El partido entre Argentina y Colombia se iba a disputar a las 20:00 horas. Sin embargo, el compromiso se retrasó por más de una hora debido a graves incidentes en la zona de ingreso al Hard Rock Stadium.

La Conmebol por medio de sus redes sociales expuso: “Informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos”, luego que se decidiera la apertura de puertas a todo público.

Considerando estos hechos, la capacidad de Estados Unidos para organizar el próximo Mundial de Clubes (2025) y la Copa del Mundo de 2026 se pone en tela de juicio, puesto que lo que pasó durante este último mes marca un preocupante precedente de cara a los próximos grandes eventos del deporte rey.