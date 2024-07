Tania Zeng tras su debut en París 2024: “Estoy muy orgullosa de representar a Chile y ser chilena”

27 de Julio de 2024

"Independiente del resultado, estoy muy feliz de poder estar jugando una experiencia única. Cuando uno pierde la gente sigue aplaudiendo, eso no tiene precio. Estoy muy agradecida", puntualizó Tania Zeng.

Tania Zeng mostró su alegría tras su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, a pesar de la derrota en su estreno, declarándose feliz de estar en la cita deportiva defendiendo los colores de Chile.

“Es muy emocionante. Antes de salir a la cancha me sentaba y me paraba, no sabía qué hacer; estaba muy ansiosa. Al verme en este escenario no sé cómo calmarme, estaba muy emocionada antes de entrar. Estoy orgullosa de representar a Chile y ser chilena”, sostuvo la deportista a Chilevisión.

Tía Tania, como es conocida en nuestro país, confidenció que “mi entrenador me decía que tuviera calma y que era un partido más, que no pensara tanto. Cuando entré sentí a mis hijos y a mi marido… No pensaba mucho, todo era muy emocionante con la gente que gritaba”.

Ya centrada en su debut en París 2024, la deportista nacional apuntó a las virtudes de su rival, precisando que “sé que ella jugó a aguantarme para que me cansara, esa fue la idea. Cuando pudo me mató, ese es su juego. Hoy mi ataque no salió mucho”.

Consultada sobre si podrá decir presente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Tania Zeng expresó que “uno puede prometer, pero yo voy a jugar hasta que me permita el cuerpo, siempre lo digo. Hay que luchar. Si no estoy para alto nivel, voy a jugar Master, pero siempre voy a estar jugando porque eso me da la felicidad. Es mi vida”.