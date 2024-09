El fuerte escándalo que remece a Marcelo Bielsa en Uruguay previo a los duelos por Eliminatorias

Actualizado el 3 de Septiembre de 2024

A solo días de que inicie una nueva doble fecha de Eliminatorias, el rosarino está siendo acusado de maltratar a reconocido jugador de Uruguay.

El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, suma una nueva polémica en el conjunto charrúa en la previa a una nueva doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026.

A solo días de que la selección uruguaya enfrente a Paraguay y Venezuela, el rosarino nuevamente se ve envuelto en un escándalo. Esta vez tiene que ver Agustín Canobbio, delantero del Athletico Paranaense, cuya marginación llamó la atención en los medios de dicho país.

La no nominación de dicho jugador estaría relacionada con la escasa participación que tuvo en la Copa América 2024, donde la prensa de Uruguay ha apuntado a un posible conflicto con el entrenador que tuvo lugar en el certamen continental.

De hecho, luego del partido ante Canadá por el tercer puesto, Canobbio evidenció desagrado por ciertas situaciones que vivió en el torneo. Posteriormente, desde Teledoce le preguntaron si estaba triste por el resultado, a lo que el delantero contestó: “Ya sabrán, no es el resultado”, dejando entrever que algo no andaba bien.

Bajo este contexto, Osvaldo Canobbio, el padre del futbolista, entregó más detalles sobre un posible conflicto con el adiestrador de Uruguay. “Él no disfrutó la Copa América. Eso es raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección, algo no está bien“, expuso.

Tras ello, en el programa Polideportivo el periodista Diego Jokas reveló que el delantero sufrió malos tratos por parte de Marcelo Bielsa, asegurando que incluso fue utilizado como pelotero en la Copa América.

“Hubo un maltrato con Agustín Canobbio. Esto empezó a generar molestia en el jugador. Bielsa lo puso a alcanzar pelotas en un entrenamiento en la Copa América“, declaró el comunicador.