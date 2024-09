Mario Sandoval: jugador de Cobreloa queda con arresto domiciliario tras protagonizar grave accidente de tránsito

23 de Septiembre de 2024

El volante del club loíno se dio a la fuga tras causar un choque que dejó a cinco personas lesionadas.

Compartir

Cobreloa nuevamente es golpeado por un problema extrafutbolístico, luego de que en el reciente fin de semana se acusara al mediocampista loíno y ex Universidad de Chile, Mario Sandoval, de protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de La Pintana, que dejó a cinco personas lesionadas.

El volante del cuadro naranja se encontraba en la Región Metropolitana celebrando las Fiestas Patrias. Sin embargo, en medio de esto el futbolista estuvo detenido en el Centro de Detención Penitenciaria de Santiago. Lo anterior, tras causar un choque y darse a la fuga el pasado 18 de septiembre.

Sumado a ello, según el Ministerio Público, Mario Sandoval se sometió (cinco horas después) a un alcotest, el cual arrojó un resultado de 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre (bajo influencia del alcohol).

Ante esta situación, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial en Calama, firma mensual, arraigo nacional y la suspensión provisoria de su licencia de conducir por los 120 días que se estableció como plazo de investigación.

Por el momento, Cobreloa no se ha pronunciado por el hecho por el cual se investiga al mediocampista del equipo, que no pasa por el mejor momento futbolístico, ya que se encuentra luchando por no descender del Campeonato Nacional de Primera División.

Sin embargo, según dio a conocer CNN Chile, el directorio del club de Calama convocó a una reunión para discutir una posible desvinculación del futbolista Mario Sandoval.

Todo esto en medio de un complejo escenario, puesto a que sumado a sus problemas en la cancha, el equipo ha tenido que convivir con el terremoto que provocó la detención de sus ex cadetes y dos jugadores profesionales por el caso de violación masiva en la Casa Naranja.