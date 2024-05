Dos pertenecen al plantel adulto: nueve ex cadetes de Cobreloa son detenidos por caso de violación grupal

2 de Mayo de 2024

Los jugadores formados en Cobreloa fueron detenidos en distintos lugares del país, en el marco de la investigación por el delito de violación que habría ocurrido en septiembre de 2021.

La Brigada Investigadoras de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a nueve ex cadetes de Cobreloa (dos de ellos son actualmente integrantes del primer equipo) por la denuncia de violación grupal en contra de una joven.

Tras la investigación, los efectivos policiales lograron detener a los imputados en diferentes lugares del país. Dos fueron detenidos en Calama, tres en Santiago, tres en Antofagasta y uno en Osorno. Todos ellos serán formalizados en Calama.

Lo anterior, luego de que una mujer acusara haber sido víctima de una violación en “manada” por cadetes del club en el interior de la Casa Naranja en septiembre de 2021.

Bajo este contexto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, declaró: “Como parte de una investigación seguida por el delito de violación, ocurrido durante el año 2021, la Fiscalía Local de Calama solicitó diversas órdenes de detención al Tribunal de Garantía respecto de nueve imputados mayores de edad, quienes a la época de los hechos eran cadetes de un club deportivo”.

En este sentido, el persecutor aseguró que los imputados serán formalizados este viernes. “Encontrándose detenidos, el día de mañana todos los imputados pasarán a la respectiva audiencia de control de detención para posteriormente ser formalizados por el delito de violación“, expuso.

Ante esta situación, el cuadro loíno por medio de un comunicado, confirmó la detención de dos jugadores del plantel y dio a conocer los pasos a seguir de la institución.

El caso de violación grupal en Cobreloa

En un reportaje de Canal 13, la víctima entregó su testimonio sobre lo que habría ocurrido en el lugar en donde viven los cadetes de Cobreloa. “Me pegaron cachetadas, con un cinturón, me ahorcaron, eran bastante violentos“, dijo, afirmando que los futbolistas estaban bajo los efectos del alcohol y drogas.

En concreto, la mujer comentó que “llegué a esa casa como a las 22.30 horas, me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo, porque era 18 de septiembre y se trataba de un asado”.

A lo que agregó: “Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño, y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas”, narró. “Traté de escaparme, estaba shockeada, por eso no hice nada” detalló.

“Uno de ellos tenía el cinturón puesto, se lo sacó y me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar. Después me pegaban con el mismo cinturón“, complementó.

En primera instancia se cerró el caso sin culpables. Sin embargo, en 2023 se reabrió la investigación por posibles vicios en las diligencias Tras ello, el directorio del club nortino contrató un estudio de abogados externo para realizar una investigación de forma completa.

De esta forma, después de tomar conocimiento de los hechos, desde Cobreloa presentaron la denuncia correspondiente y luego de realizar una investigación interna, sostuvieron que “de los antecedentes recabados no fue posible acreditar en el asado en cuestión, se haya cometido el abuso o violación“.

A pesar de lo anterior, la Fiscalía recopiló los antecedentes necesarios para ordenar la detención de los nueve ex cadetes de Cobreloa.