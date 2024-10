VIDEO – Los brutales récords de Rafael Nadal y el último torneo que jugará tras anunciar su retiro del tenis

10 de Octubre de 2024

Rafael Nadal le dice adiós al tenis tras más de 20 años de una carrera llena de éxitos. Repasa sus mayores logros y revisa la fecha en que disputará su último torneo como profesional.

Tras más de 20 años de una legendaria carrera llena de títulos, el español Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional, causando gran impacto en los fanáticos y múltiples reacciones, como la de su eterno rival, Roger Federer, quien le escribió un emotivo mensaje de despedida.

El mejor tenista de arcilla de todos los tiempos publicó un video a través de sus redes sociales, donde dio a conocer la decisión que ningún fanático del deporte quería escuchar. “Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional“, partió diciendo.

Bajo este contexto, detalló el complejo escenario que ha tenido que atravesar en el último tiempo, el cual estuvo plagado de lesiones. “Han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final“, expuso Rafael Nadal.

Considerando lo anterior, el español manifestó: “Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar”.

Los récords de Rafael Nadal

Una carrera que llega a su final, luego de obtener numerosos récords en el circuito ATP, donde también puso a su país en lo más alto. En este sentido, Nadal se retira como el tenista masculino más joven de la historia en conseguir los cuatro Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, como el único deportista en la historia en ser número uno en tres décadas diferentes (2000, 2010 y 2020) y como el segundo tenista con más Grand Slam (22).

A estos hitos se le suma:

Registra más temporadas con al menos un título de Grand Slam (15).

Ganó los cuatro Grand Slam al menos dos veces, lo cual solo lo han logrado Roy Emerson, Rod Laver y Novak Djokovic.

El único jugador en ganar al menos un Grand Slam por 10 temporadas seguidas (2005–2014).

Es el jugador con más victorias frente a un N° 1: lo logró en 23 ocasiones. Fueron 13 contra Roger Federer y 10 vs. Novak Djokovic.

lo logró en 23 ocasiones. Fueron 13 contra Roger Federer y 10 vs. Novak Djokovic. Tiene 92 títulos : es el tenista con más campeonatos sobre arcilla (63).

: es el tenista con más campeonatos sobre arcilla (63). Es por escándalo el tenista con más títulos de Roland Garros: 14 consagraciones en el “patio de su casa”.

Sus impactantes números en Roland Garros:

Campeón cuatro veces sin ceder sets (2008, 2010, 2017 y 2020).

Mayor cantidad de victorias (112).

Mejor promedio de triunfo/derrota (96.55%): 112 triunfos y cuatro derrotas.

Más triunfos seguidos (39).

El emotivo mensaje de Roger Federer a Rafael Nadal tras anunciar su retiro del tenis

Uno de lo que no tardó en reaccionar fue el ex tenista suizo Roger Federer, quien comentó la publicación de Rafael Nadal y agradeció los momentos que compartieron en cancha disputando los torneos más importantes del circuito.

“¡Menuda carrera, Rafa! Siempre esperé que este día no llegara nunca. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus increíbles logros en el deporte que amamos. Ha sido un honor absoluto”, expuso Federer.

Con el retiro de Nadal, que se suma al de Federer (septiembre 2022), solo queda un integrante del Big 3 en la actividad: Novak Djokovic.

Este es el último torneo que jugará Rafael Nadal en su carrera

En el video que publicó en sus redes sociales, Nadal anunció cuál será el último torneo que disputará como tenista profesional.

“Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país, creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004″, dijo.

En la Copa Davis, España se medirá ante Países Bajos por los cuartos de final el próximo 19 de noviembre. En caso de que el equipo de Nadal avance de ronda, enfrentará al ganador de la llave entre Alemania y Canadá el 22 de noviembre.

Si nuevamente pasa con éxito, jugaría la final el 24 de noviembre, donde podría enfrentar a Australia, Estados Unidos, Argentina o Italia.