ANFP espera un “gesto” del DT: el millonario monto que cuesta despedir a Ricardo Gareca de La Roja

17 de Octubre de 2024

En los próximos días Pablo Milad y Gareca tendrían una reunión clave para abordar el complejo escenario de la Selección Chilena.

Compartir

Las derrotas de Chile ante Brasil y Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026, agudizaron la crisis de La Roja y la sepultó al último lugar de la tabla. Junto con ello, la situación ha provocado que el entrenador Ricardo Gareca sea fuertemente cuestionado, lo que ha abierto la posibilidad de que deje el mando de la selección.

De hecho, el Tigre tras sufrir la goleada frente a los Cafeteros sostuvo que tenía que reflexionar, puesto que no toma decisiones “en caliente”. “¿Difícil de sostener el proceso? Creo que sí. No tengo la respuesta yo, hoy no le puedo dar una respuesta concreta porque lógicamente me invaden cosas a todos, de la misma manera que ustedes sienten un millón de sensaciones”, expuso el DT.

Bajo este contexto, Gareca todavía no se reúne con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para abordar su continuidad o el cese de sus funciones, según consignó El Mercurio.

“Gareca quiere conversar sobre su salida, porque, como dijo en conferencia, tiene al 90% del país en contra. No sabe si tiene la fuerza para seguir”, aseguraron desde Quilín al citado medio.

Sin embargo, la salida del entrenador argentino no sería una tarea fácil considerando el aspecto económico, puesto que si la ANFP decide despedirlo, debe pagar una millonaria indemnización.

El sueldo de Gareca en La Roja y la millonaria indemnización que debe pagar la ANFP para despedirlo

Ricardo Gareca tiene contrato hasta septiembre de 2025, es decir, hasta el término de las Eliminatorias. En este contexto, el Tigre recibiría US$ 2,7 millones anuales, lo que se traducen en cerca de 2.5 millones de pesos chilenos.

Por esta razón, si desde el ente rector del fútbol chileno toman la determinación de prescindir de sus servicios, deben pagarle una indemnización de 11 sueldos, es decir, un monto cercano a los 2,5 millones de dólares, según publicó El Mercurio.

Ante este complejo escenario, desde la ANFP buscarían llegar a un acuerdo con Gareca, o que el adiestrador de La Roja tenga un “gesto” y renuncie a una parte del porcentaje de compensación.

La otra alternativa que tiene el organismo para liberarse del pago de la indemnización, sería que Chile quede sin opciones matemáticas de clasificar al Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Los próximos partidos que tiene Chile en Eliminatorias este año son con Perú en Lima, cuyo encuentro se jugará el 15 de noviembre a las 22:30 horas, y luego deberá recibir a Venezuela el 19 del mismo mes a las 21:00 horas.