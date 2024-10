Gareca y liberación de Carlos Palacios: “Él no explicó las cuestiones personales”

14 de Octubre de 2024

Gareca dejó en claro que la noticia de la salida del volante no generó mayores inconvenientes en el resto del plantel y que un llamado a la Selección Chilena no garantiza una titularidad.

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, analizó en la previa del choque ante Colombia la polémica generada por la liberación de Carlos Palacios de la Roja, aduciendo “cuestiones personales”.

Ante los diversos rumores surgidos sobre la salida del volante de Colo Colo, Gareca expresó que “lo de Carlos se podría decir fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? Cuestiones personales… no puedo extenderme más que eso”.

Junto con ello, precisó que no conversó personalmente con Palacios, como expresaron algunos medios, puntualizando que “no hablé yo con él, porque le habíamos dado para que pasen con la familia a almorzar y la cena y a las 23:00 para dormir. Yo tenía a mis hijos, nietos en mi casa y ya tenía todo organizado para llegar a las 23:00. Carlos había pedido para irse un poco antes. Él tenía un determinada urgencia, mandé al preparador físico Néstor Bonilla a hablar con él, pero siempre al tanto y de todo”.

Consultado sobre las “cuestiones personales” apuntadas por Carlos Palacios, Gareca sostuvo que “cuando son cuestiones personales, más de eso no me meto. Yo le comuniqué a los muchachos al día siguiente la decisión de Carlos y nada más. Por sobre todas las cosas que eran cosas personales, el grupo lo tomó bien, más allá de que bueno estábamos con un viaje encima. Son cuestiones personales, nadie sabe en profundidad porque él no explicó las cuestiones personales. Cuando uno aduce a eso, queda como algo muy privado”.

“Yo no me comprometo con nadie, ni aún con los más importantes. Siempre aparecen jóvenes, suspensiones, hay lesiones, distintas cosas que uno pone un equipo y por ahí el equipo rinde, obtiene resultados. Uno tiene que priorizar. En este caso, es lo único que puedo hablar de Palacios. Simplemente las cuestiones personales hay que respetarlas. Él tiene que resolver sus cuestiones y yo las mías”, argumentó.

¿Puertas cerradas para Carlos Palacios?

Ricardo Gareca además se refirió al futuro de Carlos Palacios en la Roja, asegurando que “ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección. Ni siquiera alguno que ustedes piensan que pueda tener un conflicto conmigo en algo”.

El seleccionador de la Roja reiteró que “todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas. Priorizo la salud de la selección. Jamás me podrían poner a discutir con colegas o jugadores. Estoy en un cargo que tiene que ver con los intereses de un país. Todos tenemos un mismo fin. Más allá de que pueda haber críticas, ustedes quieren que la selección gane”.

Sobre una eventual convocatoria de Arturo Vidal, uno de sus públicos críticos, Gareca aseveró que “Vidal tiene las puertas abiertas, cualquiera. No me importa a mí… Todos tienen las puertas abiertas y en cualquier momento pueden estar convocados. Yo interpreto que la cabeza no está donde tiene que estar. Puede incluso ser un gesto de nobleza. No interpreto las cosas mal. Me interesa que la gente sepa que el grupo está bien. Estamos enteros para sacar este partido adelante”.