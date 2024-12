“Si la justicia me convoca, iré”: Kylian Mbappé habla por primera vez sobre denuncia por supuesta violación

Actualizado el 9 de Diciembre de 2024

El futbolista del Real Madrid aseguró que la acusación lo tomó por "sorpresa" y aseguró que no ha recibido ninguna citación por el caso.

Kylian Mbappé atraviesa un complejo momento, tanto dentro como fuera de la cancha, y en las últimas horas, rompió su silencio con respecto a la investigación en la que estaría involucrado por una supuesta violación en Suecia.

La estrella de Francia ha sido blanco de duras críticas en los primeros meses vistiendo la camiseta del Real Madrid. Lo anterior, producto de las diversas ocasiones de gol que ha fallado y los penales que ha errado en LaLiga y en la Champions League.

A este complejo escenario se le suma la denuncia de violación que lo involucraría, situación a la que el futbolista ser refirió en conversación con Canal+, donde negó estar implicado

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la denuncia de violación en su contra?

“Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que suceden y que no se ven venir. No recibí nada, ni una citación. Leí lo mismo que todos los demás”, partió diciendo Kylian Mbappé.

Con respecto a este caso, en donde fue calificado de “sospechoso razonable”, el jugador del Real Madrid sostuvo: “El gobierno sueco no ha dicho nada. No me preocupa. Es sólo falta de comprensión, porque nunca me he sentido preocupado por el ruido. Siempre tuve la misma intención, que es concentrarme en mi trabajo y ver cómo termina. Si la justicia me convoca, simplemente iré”.

Esto después de que la fiscalía de Suecia anunciara el pasado 15 de octubre se abrió una investigación por presunta violación tras la estadía de Kylian Mbappé junto a un grupo de amigos una semana antes en Estocolmo

Bajo este contexto, la abogada del futbolista aseguró aquella jornada que desconocía si la indagación abierta implicaba directamente a su cliente como lo dieron a conocer los medios locales.

Sobre este caso no han habido novedades y lo que han informado medios de dicho país es que el presunto delito tuvo lugar en el mismo hotel en el que se hospedó el delantero y sus acompañantes. Por su parte, en la prensa francesa han citado fuentes anónimas del círculo de Mbappé, quienes aseguran que era consciente de que había una acusación sobre él.

En cuanto a aquella semana, al astro francés luego de no ser convocado por su selección, decidió aprovechar el parón internacional para viajar. “Ni siquiera fue una tarde. Tenía cinco días libres, decidí irme. Tenía que ir a otro lugar, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Pero soy Kylian y se me ve en todas partes. Había mucha gente fuera de mi hotel. Cuando estoy en el avión, aterrizo y me entero de las noticias. Sigo hablando con la persona con la que pasé la noche”, cerró.