El histórico récord que Bam Bam Zamorano está a punto de perder ante Mbappé en el Real Madrid

5 de Abril de 2025

La impresionante temporada de debut de Kilyan Mbappé amenaza un histórico récord que, hasta ahora, lo ostenta el ex delantero chileno, Iván Zamorano.

En la última edición de la revista deportiva española Marca, el histórico goleador chileno Iván Zamorano abordó la posibilidad de que Kylian Mbappé supere el récord que ostenta desde hace más de 30 años: ser el jugador con más goles en su temporada debut con la camiseta del Real Madrid.

Bam Bam arribó al club merengue en la temporada 1992-1993, y marcó 37 goles entre todas las competencias que disputó. Ese registro goleador fue clave para que el conjunto blanco alzara la Copa del Rey y posteriormente la Supercopa de España de Fútbol de dicha temporada.

Pero ahora, tras más de 30 años, Mbappé amenaza con romper ese registro que otros cracks mundiales como Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo o Karim Benzema no pudieron alcanzar.

En la actual temporada, el delantero francés campeón del mundo con su selección en 2017 lleva 33 goles en 44 partidos, a sólo cinco tantos de superar el impresionante registro del chileno.

“No me importa que supere mi récord”

Fue el mismo Zamorano quien se refirió a los impresionantes números de “Kiki” Mbappé, asegurando que éste va a superar su récord.

“Para mí es un orgullo que un jugador de la categoría de Kylian bata mi récord. Creo que me va a pasar y por muchos tantos en breve. ¡Y quizás sea hoy mismo (sábado) ante el Valencia! Pues este chico es capaz de todo”, dijo Zamorano, que por estos días se encuentra trabajando como comentarista en España.

Además, el ex delantero chileno afirmó que no le importa perder su récord ante el crack mundial: “No me importa que Mbappé supere mi récord pues es un auténtico crack, y me siento muy orgulloso de que debajo de mi registro haya leyendas como Cristiano Ronaldo, el brasileño Ronaldo, Benzema o Van Nistelrooy. Estar arriba, en número de goles, de la primera temporada de todos esos monstruos es algo que me queda en el recuerdo para toda la vida”, dijo Bam Bam en diálogo con Marca.

Por otra parte, Zamorano –con pasos también en el Sevilla, Inter de Milán y el América de México– comparó las características que ha demostrado Mbappé con las suyas.

“Es cierto que yo tenía una habilidad especial para el cabezazo. El 40% de mis goles fueron con la testa. Quizás Kylian no tenga tanta destreza para situarse en el área y rematar de cabeza, pero es un crack en todo, y tiene muchísimas más cualidade“, destacó Bam Bam.

Y se auto definió como “un ariete de área, un jugador de pura raza, que luchaba cada pelota como si fuera la última. Era un guerrero que me involucraba mucho con todos los equipos en los que estuve y que sentía en cada partido la camiseta que llevaba”.