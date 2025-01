“La decisión que tomé fue incorrecta”: Maximiliano Falcón rompió en llanto tras su salida de Colo Colo

15 de Enero de 2025

El Peluca hizo un mea culpa sobre su polémica salida del Cacique y se quebró al pedir disculpas a los hinchas.

Compartir

Finalmente la teleserie del mercado de pases de verano del fútbol chileno llegó a su fin, luego de que este martes Colo Colo aprobara la salida de Maximiliano Falcón, quien después de dos semanas de rebeldía se irá al Inter Miami de Lionel Messi.

Tras la confirmación de la venta por parte del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y las diversas reacciones de los hinchas a través de redes sociales, el Peluca rompió el silencio para entregar su versión sobre los hechos.

Bajo este contexto, en plena entrevista, el defensor uruguayo rompió en llanto al referirse a los fanáticos albos, a quienes les pidió disculpas por la forma en que se va del Cacique, teniendo en cuenta que era uno de los referentes y más queridos de la institución.

La sentida despedida de Maximiliano Falcón de Colo Colo

En conversación con TNT Sports, Maximiliano Falcón hizo un mea culpa sobre su polémica salida de Colo Colo. “Me hubiese gustado que fuera de otra manera porque la decisión que tomo de no presentarse en la pretemporada sé que fue equivocada. Pido disculpas, pero en ese momento que no me presento, fue la manera que pensé para meter algo más de presión“, partió diciendo.

A lo que agregó: “La forma en que lo hice no fue lo mejor, pero en ese momento que presentamos la oferta, que ya era buena, la directiva me dijo que por 3 millones de dólares me dejaban ir. La mitad que tiene Colo Colo es un palo y medio, así que me iría sin problemas. Eso fue cuando hablamos en aquel momento, cuando conversamos de renovación el año pasado. Llegada la oferta superaba ese 1.5 y me encontré con que no me iba a ir por esa plata, que yo era importante para el club y ahí la negociación terminó en esto”.

En esa línea, comentó que “a mí me hacen llegar la noticia de que eran 3.5 por la mitad. Ahí empezó la negociación, no pensé que sería un número tan alto. Con mi insistencia ellos fueron bajando el precio hasta lo que llegamos ahora, que creo que es un muy buen dinero para el club“.

Tras ello, Maximiliano Falcón se quebró en llanto debido al cariño que se esfumó por parte de la gran mayoría de los hinchas albos, producto de la forma en que se dio su salida. “Lo que me da mucha pena es el tema de la gente, porque me hubiese gustado irme de otra manera. Me duele. Yo no quería que pase eso“, expuso con lágrimas en los ojos.

“Me considero un hincha más del club y quiero que la gente lo entienda de ese lado, que es un sueño para mí. La decisión que tomé fue incorrecta y no me queda más nada que pedir disculpas a la gente”, añadió.

Para cerrar, el Peluca descartó que se haya declarado en rebeldía para pedir un aumento de sueldo. “Nunca hubo una jugarreta de pedir aumento. Cuado llegó la oferta, me impacta. A cualquiera le seduciría. Cuando dije que en Colo Colo encontré mi lugar es verdad. Me bancaron mil, la gente, la dirigencia. Esas expulsiones infantiles, con el tiempo fui mejorando, tenía pocas faltas. Me ayudaron en eso y siempre estaré agradecido”, concluyó.