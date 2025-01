Polémica renovación de Cortés y el berrinche de Falcón: los convulsionados días que ha atravesado Colo Colo en su pretemporada

13 de Enero de 2025

El Cacique ha navegado por aguas turbulentas en el inicio de este año, el cual ha estado marcado por el conflicto por premios, la frustrada salida de Cortés y la rebeldía de Maxi Falcón.

En el año de su Centenario, Colo Colo ha pasado por aguas turbulentas debido a una serie de conflictos que han sacudido la interna, como por ejemplo la disputa por los premios del 2024, la polémica renovación de Brayan Cortés y la rebeldía de Maximiliano Falcón, quien no se ha presentado a la pretemporada, lo cual ha hecho que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y uno de los referentes del Cacique, Arturo Vidal, le envíen duros recados por su situación.

La preparación de cara a la temporada 2025 empezó con polémica. El cuadro albo inició los trabajos de pretemporada a finales de diciembre. Sin embargo, un conflicto quedó al descubierto el 23 de diciembre cuando los futbolistas de restaron de la fotografía oficial en el Estadio Monumental. Lo anterior a modo de protesta por diferencias entre los premios que se acordaron por los logros de 2024.

Este tema obligó al técnico Jorge Almirón a tomar cartas en el asunto: cambiar la planificación y postergar el inicio de la pretemporada, la cual partió el 2 de enero en La Serena.

“Los temas que tienen que ver con el interior (del club) y temas de contrato, no me gusta ventilarlos por la prensa. Eso se va a conversar con quien y cuando corresponda”, dijo al respecto Mosa tras la actividad que realizó el club para presentar el Centenario, cuya instancia estuvo marcada por la ausencia de los jugadores.

Luego de que el plantel retomara los trabajos, el capitán Esteban Pavez dio por cerrado el conflicto en torno a los premios y lanzó un duro dardo contra la dirigencia alba: “Más allá de los premios, el año pasado pasaron muchas cosas que no tienen que pasar en Colo Colo. Lo que sobrepasó el vaso fue lo que pasó con los premios, pero es un sin fin de cosas que pasaron, no solo una. Tiran eso, ¿para qué? Para tirar a los jugadores al frente y eso no está bien”.

La polémica renovación de Brayan Cortés

El portero y seleccionado nacional se negó renovar en primera instancia su contrato, el cual vencía el 31 de diciembre de 2024. Lo anterior, provocó que el timonel de Colo Colo lo mandara al frente y criticara frente a la prensa la forma en que actuó Cortés, acusando que ni siquiera respondió la oferta.

De hecho, el arquero se despidió del Cacique a través de redes sociales, señalando que se iba de Chile para buscar “un desafío en el extranjero”, y que esa decisión la tomó “pensando en lo profesional y familiar”.

No obstante, no pudo firmar en ningún club extranjero, y cuando todo parecía que Keylor Navas sería el gran bombazo de Colo Colo, finalmente el iquiqueño llegó a un acuerdo para renovar con los albos, lo cual ha desatado el enojo de la fanaticada alba, que ha manifestado su rechazo acusando que el portero dejó al Cacique como “última opción”.

“No le hice daño a nadie. Estoy haciendo las cosas correctamente, sin dañar a hinchas ni al club. Sentí que me estaban presionando mucho por la renovación. Se decía que Colo Colo era mi última opción y no era así“, aclaró Cortés tras su frustrado salto al extranjero y su renovación con la escuadra de Macul.

Bajo este contexto, el Indio fue titular en el primer partido del año ante Peñarol, donde las críticas no tardaron en llegar. Lo anterior, considerando que Fernando de Paul estuvo desde el primer día entrenando y vio el partido desde la banca.

Ante esto, Pavez salió en defensa de Cortés: “Sabíamos todo lo que pasó, pero también la clase de jugador que es. No era fácil para él“.

Sumado a ello, el capitán valoró la dura competencia entre el iquiqueño y el argentino nacionalizado chileno. “Tenemos a De Paul, quien también merece pelear un puesto, pero es decisión del profe“, expuso.

La rebeldía de Maximiliano Falcón

Tras varios días de especulaciones sobre la ausencia del defensa central, Aníbal Mosa confirmó la semana pasada que esta decisión es de Maximiliano Falcón y se debe a que tiene la intención de dejar Colo Colo.

Esto a raíz de una oferta del Inter de Miami por el pase del charrúa, la que la dirigencia desechó por considerarla insuficiente.

“Recibimos una propuesta de un equipo extranjero por los servicios de Falcón. También lo analizó el directorio y vamos a tener una respuesta. Él tiene la intención de salir del club, y el club está viendo cuál es la posición que va a tomar para dejarlo salir”, puntualizó Mosa el jueves pasado.

Tras ello, en los últimos días se han llevado a cabo diferentes reuniones para llegar a un acuerdo para que Peluca se sume a los entrenamientos, las cuales no han llegado a buen puerto.

Esta situación ha provocado la molestia de uno de los referentes del Cacique, como lo es Arturo Vidal, quien golpeó la mesa y dijo “los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución, acá lo más importante es Colo Colo”.

“Ojalá se arregle lo antes posible o le den la opción de salir a otro equipo, si es lo que quiere, si no está acá por algo es“, sentenció.

Siguiendo en esa línea, según información de TNT Sports, el charrúa vivirá horas claves entre hoy y mañana. “Falcón quiere ir al Inter de Miami, pide que esto es un salto y lo dejen partir. La postura de Colo Colo es firme: no lo dejan salir por esa plata, están pidiendo harta plata“, sostuvo el periodista Daniel Arrieta.

A lo que agregó: “Este lunes hay nuevas reuniones para lograr un punto de encuentro. Me ratifican que la oferta de Inter Miami está viva, sigue en pie“.