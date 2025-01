“No puede ser un referente”: la demanda que enfrenta Víctor Felipe Méndez, posible refuerzo de Colo Colo

Actualizado el 15 de Enero de 2025

La joven que demandó por paternidad al posible fichaje de Colo Colo acusó que el proceso "ha sido innecesariamente dilatado a pesar de contar con un examen que confirma la verdad".

En medio de los rumores que sitúan a Víctor Felipe Méndez como uno de los posibles refuerzos de Colo Colo, una joven reflotó una demanda por paternidad contra el mediocampista que actualmente juega en Rusia, quien hasta ahora no ha reconocido al niño y se habría negado a pagar pensión de alimentos.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la mamá del niño de poco más de un año, Sofía Pinto, acusó al mediocampista de dilatar el proceso.

“Llevo más de un año en un proceso de reconocimiento de paternidad contra Víctor Felipe Méndez, el cual ha sido innecesariamente dilatado a pesar de contar con un examen que confirma la verdad. Incluso con esta prueba, el proceso se ha extendido con la solicitud de más exámenes, mientras las necesidades básicas de mi hijo han sido completamente desatendidas desde el primer día“, comenzó diciendo la mujer.

Joven denuncia que Víctor Felipe Méndez se niega a asumir paternidad

A lo que agregó: “Desde el mes uno, me he hecho cargo absolutamente todos los aspectos económicos y emocionales de mi hijo, sin recibir ningún tipo de aporte o apoyo por parte de Víctor Felipe Méndez. Además, durante este tiempo he tenido que enfrentar denuncias infundadas por haber hecho pública esta demanda, todas rechazadas por falta de fundamento. Estas acciones no solo buscan desgastarme, sino también que abandone la demanda”.

Bajo este contexto, Sofía Pinto sostuvo que al tomar conocimiento de que el futbolista se encuentra en Chile, se contactó con el abogado del ex jugador de Unión Española.

“Hoy, después de un año de lucha, me contacté nuevamente con su abogado al saber que estaba en Chile para pedir que, al menos, se haga cargo de los alimentos de su hijo, y la respuesta fue, una vez más, un no por parte de Víctor Felipe Méndez“, expuso.

Considerando lo anterior, la joven manifestó que “esto demuestra que la evasión de responsabilidad sigue siendo la única respuesta, incluso después de tanto tiempo y tantas pruebas”.

En esa línea, Pinto arremetió duramente y dijo “alguien que actúa de esta manera, eludiendo sus responsabilidades y dejando a su hijo desatendido de lo más básico, no puede ser un referente para nadie, mucho menos si trabaja con su imagen”.

“La responsabilidad y el compromiso son valores fundamentales que deben prevalecer, y por más que intente mantener una imagen pública, sus acciones hablan por sí solas”, concluyó la madre del bebé.