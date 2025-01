“Basta de parar el fútbol”: Arturo Vidal y Gary Medel se pronunciaron sobre el paro del Sifup que tiene en vilo al fútbol chileno

Actualizado el 17 de Enero de 2025

En medio del conflicto entre el Sifup y la ANFP, los históricos futbolistas abordaron la situación y la posibilidad de que se suspenda el inicio de las competencias producto de la paralización.

El paro del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) mantiene en suspenso la realización de la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile y el inicio de la temporada 2025 del fútbol chileno.

El gremio ha reafirmado su postura de no ceder ante la ANFP y reiteraron sus propuestas, las cuales han sido rechazadas por el Consejo de Presidentes del ente rector del balompié nacional. Bajo este contexto, el presidente del Sifup, Gamadiel García, aseguró que “tenemos la certeza de los capitanes de Universidad de Chile, de Colo Colo y de estos planteles que no se va a jugar la Supercopa si es que no tenemos un acuerdo con la ANFP“.

Tras ello, uno de los referentes de Colo Colo, Arturo Vidal, alzó la voz y manifestó su postura con respecto al paro de futbolistas. “Esteban Pavez podría hablar más de ese tema. Yo espero que hable el Sifup, que hable el presidente y que se solucione rápido, porque basta de parar el fútbol“, expuso.

En esa línea, el King comentó que “creo que el fútbol es lo más lindo que tenemos y hay que aprovecharlo, y si lo vamos a estar parando a cada rato, no es bueno. Ojalá se puedan a juntar lo antes posible para llegar a un punto que sea bueno para todos”.

Por su parte, el flamante refuerzo de Universidad Católica, Gary Medel, durante su presentación también se refirió al complejo escenario que enfrenta el fútbol chileno producto de la paralización del Sifup.

“Estoy enterado poquito, he estado viajando. No podría dar una respuesta, no sé profundamente lo que está pasando en realidad. Espero que se pueda llegar a un buen acuerdo para que todo se pueda solucionar y podamos jugar“, expresó el jugador que retornó a la UC después de 16 años.

El conflicto entre el Sifup y la ANFP que tiene en vilo el inicio de la temporada 2025 del fútbol chileno

Este miércoles, el conflicto entre ambas partes se acrecentó luego de que la ANFP arremetiera duramente contra el Sifup, que interpondrán acciones legales y que ya no considerarán al presidente y al tesorero del gremio en las negociaciones.

“Tanto el presidente como el tesorero del Sifup, señores Gamadiel García y Luis Marín, respectivamente, dejaron de ser interlocutores válidos para esta Asociación, debido a sus constantes amenazas y descalificaciones personales expresadas en contra de este directorio, Consejo de Presidentes y sus clubes asociados, ante lo cual reiteramos que interpondremos las acciones legales pertinentes“, expusieron.

Ante esto, el timonel del sindicato respondió: “Si no tenemos el cambio que hemos solicitado, si no tenemos una directiva de la ANFP que pueda tomar decisiones sin conflicto de interés, nuestro fútbol se están enterrando cada vez más en un hoyo donde no podrá salir“.