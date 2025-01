Cómo está la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 y cuándo vuelve a jugar Chile

28 de Enero de 2025

La Roja Sub 20 quedó a un paso de clasificar al hexagonal final del certamen. Revisa la programación de las últimas dos fechas de la fase de grupos del Sudamericano.

Chile consiguió una agónica victoria ante Perú en la tercera fecha del Sudamericano Sub 20, cuyos tres puntos hacen afirmarse a La Roja en la tabla de posiciones del Grupo A.

En este certamen, la Selección Chilena registra dos triunfos y una derrota, lo cual la posiciona en el segundo lugar con 6 unidades, a la espera de sellar su clasificación al hexagonal final en la quinta y última fecha, teniendo en cuenta que está libre en la próxima jornada.

Considerando lo anterior, pese a que La Roja Sub 20 depende de sí mismo, debe estar atenta a los encuentros que se jugarán el miércoles por la fecha 4: Uruguay vs Perú y Paraguay vs Venezuela.

En el caso de Uruguay, ya están prácticamente clasificados luego de conseguir una gran diferencia de gol tras vencer por 6-0 a Paraguay. Perú, en tanto, con tres caídas en las tres primeras jornadas ya está virtualmente eliminado.

Paraguay y Venezuela, que están igualados en puntos, se mantienen en la pelea, por lo que el resultado de este partido será clave para la definición del grupo.

Así está la tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

Tras la disputa de la tercera fecha del Sudamericano Sub 20, Chile se ubica segundo en la tabla de posiciones del Grupo A, con los mismos puntos que tiene Uruguay, que lidera la zona por diferencia de goles.

Tras ello, se encuentran Venezuela y Paraguay con tres unidades, mientras que Perú está en el sótano de la clasificación con 0 puntos tras encadenar tres derrotas en la misma cantidad de partidos jugados.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Sudamericano Sub 20?

Chile tiene libre en la fecha 4 que se disputará este miércoles, por lo que su próximo partido en el Sudamericano Sub 20 será este viernes 31 de enero ante Paraguay, fecha en la que se definirá qué selecciones clasificarán al hexagonal final.

El encuentro entre La Roja Sub 20 y los Guaraníes se disputará este viernes a las 20:30 horas, el cual lo podrás ver en TV abierta a través de TVN, mientras que por cable y streaming estará disponible en DSports y DGO.