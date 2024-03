Abusos sexuales, bullying y encubrimiento: las graves acusaciones que remecen al Colegio Los Nogales de Puente Alto

20 de Marzo de 2024

Apoderados de estudiantes y ex estudiantes del Colegio Los Nogales de Puente Alto revelaron a EL DÍNAMO diversos hechos de violencia que habrían ocurrido dentro del establecimiento, que incluso han provocado que se lleven a cabo manifestaciones en el frontis del recinto.

Compartir

El Colegio Los Nogales de la comuna de Puente Alto está siendo blanco de graves acusaciones por parte de apoderados y ex estudiantes, quienes señalan que han habido diversos casos de abuso sexual, bullying y encubrimiento, lo que ha provocado que varias alumnas no tengan más remedio que cambiarse de recinto educacional.

De acuerdo a los relatos de los padres de las adolescentes, la institución que forma parte de la red de colegios SIP, al tomar conocimiento de estos casos, no aplican ningún castigo, por lo cual los agresores seguirían siendo parte del establecimiento.

Acusaciones de abuso sexual sacuden la interna del Colegio Los Nogales

Acoso, amedrentamiento por redes sociales, bullying y abuso sexual son algunos de los hechos que denuncia Salomón Jara, apoderado de una ex estudiante del colegio, quien al momento de recibir dichas agresiones, se encontraba cursando octavo básico.

“Mi hija durante el año 2022 comenzó a manifestar sintomatologías inusuales en su estado de ánimo y comportamiento, ante lo cual buscamos ayuda profesional de psicólogo y psiquiatra, los cuales diagnosticaron que mi hija padecía un cuadro de depresión e ideación suicida”, partió comentando el padre a EL DÍNAMO, con respecto al momento en que notaron un cambio de actitud.

En ese sentido, señala que esto fue comunicado al establecimiento, el cual “no activó su protocolo ante situaciones de riesgo suicida, más allá de realizar un par de entrevistas con el psicólogo del colegio”.

De acuerdo con su relato, en una de las sesiones con la psicóloga particular, específicamente en enero de 2023, la joven “devela que había sido tocada sin su consentimiento en sus partes íntimas por uno de sus compañeros, con golpes”.

“Ese mismo día, conversó con una compañera, que ya se había ido del colegio y le contó que a ella le había pasado lo mismo y que lo había encontrado normal, pero después no”, agregó Jara, revelando que ambas fueron víctimas del mismo joven.

Ante esta situación, el apoderado ingresó la denuncia a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y fue derivado hacia el Tribunal de Familia de Puente Alto y a la Superintendencia de Educación. De esta forma, solicitó medidas disciplinarias en contra del supuesto agresor y medidas de resguardo hacia su hija.

El Poder Judicial ofició a la institución el 8 de marzo de 2023 para que establezca las medidas necesarias para que la niña no tenga ningún tipo de contacto con el supuesto agresor, quien era su compañero de curso. De este modo, el adolescente acusado fue cambiado de sección y se determinó que tuviera clases de forma remota.

A sólo 20 días del inicio de clases de 2023, es decir, el 21 de marzo de dicho año, la Superintendencia de Educación da a conocer la resolución del caso, donde señalaron que el colegio activó el protocolo y tomó medidas de resguardo sobre la estudiante, por lo cual cerraron la causa.

Sin embargo, dentro del reglamento interno del establecimiento, expone que las medidas para “faltas de gravedad extrema”, como lo son las agresiones de carácter sexual, se puede aplicar la expulsión o cancelación de matricula, lo cual nunca se ejecutó.

SIP.

“Incumplimiento del reglamento”, es lo que reclama Jara, sumado a que el supuesto agresor fue decretado con la medida cautelar de prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima por 180 días. Esta medida fue prorrogada el 20 de febrero de 2024, teniendo presente la sintomatología activa que presenta la adolescente.

Otro caso similar es el que expone el apoderado de una estudiante que sigue en el Colegio Los Nogales, quien aseguró a EL DÍNAMO que “un día mi hija me dice que no quería ir más al colegio y yo me empecé a preocupar”.

Tras ello, relató que la alumna le confesó que “compañeros de curso intentaron abusar de ella en el baño del colegio”.

Al tomar conocimiento de este hecho, el padre comunicó dicha agresión al colegio para que aplicara el protocolo. De este modo, sostuvo que no establecieron medidas disciplinarias en contra del supuesto agresor, ya que “al niño lo llevaron al psicólogo, a mi hija también, porque desde allí empezó un cambio de actitud hacia los hombres”.

Con respecto a la acción del establecimiento sobre esta situación, el apoderado aseguró a EL DÍNAMO que “esto quedó impune, en el colegio nunca dijeron vamos a suspender al niño, lo hablaron y después quedó ahí”.

“Hasta el día de hoy la tengo con psicólogo, por conducta, por todas estas situaciones que pasan con los otros compañeros. Ha tenido conocimiento que han tocado a otra compañera que se salió del colegio. Aún sigue el problema con esta niña, la están basureando y el colegio está tapando toda esta situación, porque eso es lo que está haciendo, lo está tapando”, afirmó el padre, haciendo alusión al caso de una ex estudiante.

Sobre esta acusación, el apoderado dijo que no interpuso una denuncia a una entidad fuera de la institución, pero que al dar a conocer este hecho al recinto educativo, respondió tajantemente que “el colegio no ha hecho nada, dicen que tienen un protocolo, pero el protocolo no sirve de nada”.

Los reiterados casos de Bullying dentro del establecimiento

De acuerdo a lo señalado por Salomón Jara a EL DÍNAMO, tras interponer la denuncia por situaciones de connotación sexual entre estudiantes, las agresiones no habrían frenado ahí, por lo cual el padre de la joven afectada realizó dos nuevas denuncias por bullying.

Según señala la acción presentada en la Superintendencia de Educación, la adolescente que tenía 14 años en ese entonces, sufrió maltrato por parte de sus compañeros.

“Amigos del agresor murmuran y dan a conocer que crearían una cuenta de Instagram a favor del agresor para hostigarla y que abandone el colegio. Mi hija al escuchar esta situación cayó en dos crisis emocionales de ansiedad”, dice la descripción de la denuncia.

A mediados de mayo de 2023, la alumna concurre a clases luego de terminar su licencia médica, la cual fue otorgada por su médico tratante por Psiquiatría Infantil y Adolescente, con diagnóstico de “trastorno depresivo persistente”.

En este contexto, una estudiante que eventualmente sería amiga del agresor, “comienza a hostigarla”, por lo cual se habría formado una discusión. De acuerdo a lo que expone la denuncia puesta en la Superintendencia de Educación, tras esta situación habría llegado el padre de dicha alumna al establecimiento a amenazarla “incitando a la violencia física y psicológica”.

Tras ello, Jara interpuso una denuncia en Fiscalía contra el adulto por el delito de amenazas simples, teniendo en cuenta que la adolescente estaba con una medida proteccional vigente, la cual señalaba que el colegio debía “adoptar las medidas necesarias, pertinentes y conducentes”, con el fin de brindar contención, protección a la menor y evitar situaciones que la pongan en riesgo, como por ejemplo, posibles represalias por denunciar un hecho de abuso sexual. Sin embargo, dicha acción judicial no prosperó “una, porque no tenía abogado y la otra porque era un tema educacional”.

Con respecto a la resolución de la Superintendencia de Educación, señala:

“Según los antecedentes reunidos en la investigación interna, respecto del acoso o agobio que estaría sufriendo la estudiante, establece, que no se habría acreditado la existencia de acoso u hostigamiento, propiamente tal, ya que no reuniría las características de aquello como tal, por lo que lo ocurrido obedecería a un problema de convivencia que habría ocasionado polarización entre dos grupos de estudiantes. Cabe aclarar que la polarización de los estudiantes se da en torno al caso denunciado con anterioridad en esta Superintendencia de Educación”.

El 23 de mayo de 2023, a raíz del complejo estado de salud producto a las situaciones de estrés que tuvo que vivir en dicho transcurso, la alumna fue retirada del Colegio Los Nogales.

Ocho días después, el 31 de mayo de 2023, la directora Jeannette Veas envió una carta al Tribunal de Familia de Puente Alto solicitando la reincorporación del agresor al curso de origen. Esto, después de que la estudiante había sido retirada de la institución y el joven todavía estaba con la medida cautelar vigente.

Dentro de esta solicitud cita el punto II de la resolución de 17 de abril de 2023, que establece:

“Qué el director del establecimiento educacional en donde se encuentra matriculado el adolescente, una vez cesen las medidas cautelares que se encuentran vigentes respecto de, y teniéndose presente el resultado informado respecto a la investigación al interior del establecimiento educacional, deberá reincorporarlo a su curso de origen, dado que lo acontecido correspondió a juegos sexualizados entre los niños de la época”.

De este modo, dicha resolución hace pasar esta situación como “juegos sexualizados”, siendo que se refieren a alumnos de octavo básico. Bajo este contexto, y con el retiro de la alumna del establecimiento, se solicitó la autorización para reintegrar al supuesto agresor a su curso de origen.

“El desastre más grande de mi vida”

De acuerdo a los relatos de apoderados y ex apoderados del Colegio Los Nogales, los diferentes casos de bullying tienen un resultado similar: “Impunidad” tras investigaciones administrativas internas.

Iván Puebla, apoderado en una ex alumna que estuvo hasta el año pasado en el establecimiento, sostuvo a EL DÍNAMO que vivió una tortuosa experiencia en el recinto educacional de Puente Alto. “Tuve a mi hija dos años ahí con bullying. El año pasado fue el desastre más grande de mi vida, dos intentos de suicidio con dos hospitalizaciones que tuvo mi hija”, reveló.

En concreto, sostuvo que “la agresión que sufrió fue de parte de sus compañeros, la trataban de la peor forma. Es una agresión psicológica, la aislaban y ella tenía que estar sola sentada en los recreos”.

Ante esta situación, Iván Puebla solicitó al Colegio Los Nogales que realizaran un plan de acción para detener los actos que tenían afectada a la menor, al punto de no solo no querer asistir a clases, sino que con intenciones de quitarse la vida.

“Activé el protocolo bullying, no solo el año pasado, sino que el antepasado también por un bullying que había sufrido por una compañera en redes sociales. Fueron varias instancias y el establecimiento solo tomaba las medidas de llamarme, conversar conmigo y con mi hija”, sostuvo.

Tras ello, detalló que “la hicieron terminar en un régimen especial, donde iba ciertas horas al colegio. Era terrible, lloré muchas veces. Un día fui a dejarla al colegio como siempre y un día pasando por ahí, la encontré sentada sola en una plaza llorando. Prefería no entrar”.

El régimen especial al que hace alusión Puebla, consistía en que su hija solo iba unas horas al colegio, entraba tarde, se iba temprano y estudiaba de forma solitaria. Todo esto mientras los supuestos agresores seguían en el curso.

“Nadie se hacía cargo de nada, los abusadores seguían ahí, tuvieron su fiesta de fin de año como siempre, los abusadores siempre fueron los mismos. Yo cargué con estos dos intentos de mi hija, estas dos hospitalizaciones terribles y horribles”, manifestó el apoderado a EL DÍNAMO.

Por esta razón, Puebla relató que hizo todas las gestiones posibles para cambiar a su hija de establecimiento y que ahora “se encuentra en un buen colegio de Puente Alto”.

El lío judicial entre el apoderado y el Colegio Los Nogales

Sin embargo, este “tormento” está lejos de acabar. Esta vez no es por agresiones de los compañeros de su hija a ella, sino que por una insólita acción del colegio en contra de él.

Durante 2023, en medio del complejo año que pasó la adolescente, que la tuvo dos veces internada en el hospital, el apoderado, Iván Puebla, fue demandado por el psicólogo del Colegio Los Nogales, Sebastián Zapata.

En dicha acción judicial, se acusa al apoderado de negligencia debido al bajo porcentaje de asistencia que tenía la joven durante el pasado año (69,48%). Además, exponen que no entregó documentación con respecto al estado de la estudiante.

“Este psicólogo con cero vocación no encontró nada mejor que demandarme por negligencia. Yo no sé de qué, porque mi hija todo el tiempo tuvo un excelente comportamiento, sin anotaciones negativas, buenas notas y desde que empezó con el bullying, estuvo dos veces hospitalizada por intento de suicidio y este señor me demanda por negligencia, reabriéndonos todas las heridas que tenemos”, dijo Puebla, haciendo alusión a una “falta de criterio” por parte del establecimiento.

Bajo el contexto en que se encontraba la alumna, que hizo que en abril y junio viviera sus momentos más críticos, la joven por evidentes razones no estaba en condiciones de asistir a clases. “No entiendo que, sabiendo que estuvo la primera vez 15 días hospitalizada, después siete en la segunda vez, obvio que tenía que faltar a la escuela. Mi hija estaba en una situación de vida o muerte”, expuso su padre.

Con respecto a la documentación que solicitó la institución, Iván Puebla indicó que el Colegio Los Nogales solo busca defenderse con respecto a que activan el protocolo, pero no muestran ningún interés en el bienestar de los alumnos y establecer medidas concretas para que estos hechos no sigan ocurriendo.

“Ellos no demuestran ningún interés en mi hija, solamente demuestran interés en defenderse y demostrar que no hicieron nada malo, entonces llegó un momento de saturación donde decidí seguir por mi cuenta e ignorar el colegio ya que no tenía resultados, mi desgaste emocional había sido tremendo”, comentó el apoderado.

Sobre la fecha de la audiencia por este caso, está pactada para el próximo 8 de julio de 2024, donde Puebla asegura que cuenta con “todas las medicaciones de mi hija, las hospitalizaciones de mi hija, la irreprochable conducta que tenía ella durante toda su etapa escolar antes de que esto (bullying) empezará a suceder. Ahora la cambié de colegio y ella está asistiendo sin ningún problema”.

Tras cambiar a la alumna de dicho establecimiento, el apoderado afirma que “ella en este momento está mucho mejor y eso me me comprueba a mí que ella estaba sufriendo mucho en el colegio. De hecho, el doctor le bajó la medicación y la ha encontrado mucho mejor”.

Apoderados acusan encubrimiento a través de investigaciones internas

Ingrid Lagos, apoderada de una ex estudiante, expuso una situación dentro del Colegio Los Nogales que la consternó a ella y a su hija durante varios años. Según su relato, la niña ingresó al establecimiento en kinder y su estadía no fue muy grata, puesto que desde el segundo semestre habría comenzado a sufrir bullying.

Ante esta situación, contó a EL DÍNAMO, “se realizaron los reclamos correspondientes, se derivó a convivencia escolar y jamás hicieron nada”. Las respuestas del colegio fueron ineficientes, ya que las autoridades de la institución solamente se limitaban a responder que “eran cosas de niñas”.

“Así sufrió el bullying desde kinder hasta quinto básico, hablamos en el colegio y dijeron que no podían hacer nada porque eran cosas de niñas y que ellos no se podían hacer responsables”, aseguró.

Tras ello, Ingrid expuso que hablaron con la directora del Colegio Los Nogales, con convivencia escolar y llamaron a su hija “para saber su versión y resulta que después el informe que a mí me mandaban era totalmente distinto a lo que mi hija había hablado. Yo solicite que cada vez que entrevistaran a mi hija, yo tenía que estar presente y no lo hacían”.

De esta forma, la apoderada relató con angustia los seis años que su hija pasó en el recinto educativo de la comuna de Puente Alto, donde acusó encubrimiento de este tipo de situaciones.

“El colegio no hizo nada, se burló de nosotros, nos trató pésimo, la directora nos gritoneó, no nos quiso atender, dijo que ella tenía cosas más importantes que hacer y no nos quiso atender, tuvimos que hablar con la persona que estaba encargada de convivencia escolar, donde ella nos dijo que tenía que ver ambas versiones, que la otra versión era totalmente distinta a los reclamos que nosotros realizamos. Teníamos testigos de otros compañeros que tampoco los tomaron en cuenta”, sostuvo.

La marcha feminista que se tomó el frontis del Colegio Los Nogales

Ante el conocimiento de estos casos, que aseguran que se dan de forma reiterada dentro del establecimiento, el 8 de marzo, en el marco del Día de la Mujer, se registró una manifestación en las afueras del Colegio Los Nogales, donde decenas de personas se congregaron y alzaron la voz con la consigna de “encubridores”.

Delitos de abusos sexuales, violencia de género, autoritarismo, ausencia de protección a las víctimas, abandono, negacionismo a los abusos, violencia psicológica, indiferencia a las víctimas, crueldad, entre otras denuncias, fueron parte de las acusaciones de las mujeres en el frontis de la institución, la cual aseguran que “encubre” los reiterados casos que se registrarían dentro del lugar.

INSTAGRAM.

INSTAGRAM.

La declaración del Colegio Los Nogales tras las denuncias

EL DÍNAMO, tras tomar conocimiento de los diversos casos expuestos por apoderados de estudiantes y ex estudiantes de la institución, sumado a registros de redes sociales, se contactó con el Colegio Los Nogales, de la red de colegios SIP, para conocer su versión de los hechos y su postura con respecto a las mencionadas acusaciones.

En este sentido, la declaración sostiene que durante el 2023 el “Colegio Los Nogales abrió siete protocolos por denuncia o sospecha de bullying entre miembros de la comunidad escolar”.

“En seis de los casos, luego de la investigación interna realizada por el colegio, no existieron antecedentes suficientes para configurar los elementos constitutivos de acoso escolar, y sólo en uno se confirmó, aplicándose las sanciones establecidas en el reglamento interno del colegio, agregaron.

Bajo este contexto, respondieron que del total de casos, “en cuatro de ellos los apoderados hicieron una denuncia a la Superintendencia de Educación, institución que en las cuatro oportunidades desestimó el reclamo confirmando la correcta aplicación del protocolo por parte del establecimiento”, concluyeron.

Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que las personas identificadas como detenidas o imputadas no se deben considerar culpables ni ser tratadas como tal mientras no sean condenadas por una sentencia firme.(Artículo 4 del Código Procesal Penal).