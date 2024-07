Universidad Andrés Bello sobresale por su compromiso con alumnos deportistas de alto rendimiento

26 de Julio de 2024

La casa estudios superior es líder en Chile en matrícula de estudiantes deportistas, que son seleccionados nacionales y que han participado en instancias como los Juegos Panamericanos y los próximos Juegos Olímpicos.

La fiesta mundial del deporte que vivirá París está a punto de comenzar. Los Juegos Olímpicos 2024, se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto y pondrán a competir a más de 10 mil deportistas, que representan a 206 países en esta gran fecha deportiva. Esto lo tiene muy presente la Universidad Andrés Bello, quienes destacan con el mayor número de deportistas representando a Chile en esta instancia, un cuarto del total del equipo chileno. Se trata de 11 alumnos que apoyados por la UNAB han podido compatibilizar su rendimiento académico con su vida deportiva.

“Creemos en las personas que son estos deportistas, y queremos ayudarlos a desarrollar esto, a que puedan tener un desarrollo integral, donde obviamente está su parte deportiva, que para ellos es un gran foco, pero también está la parte personal y la profesional. Nos hemos propuesto armar una estructura que permita esta posibilidad, y eso nos hace también distintivos como UNAB, porque no solamente apoyamos a los deportistas en su práctica, sino que también nos preocupamos desde lo humano y lo logístico para que puedan desarrollar sus carreras de manera óptima”, comenta la Dra. Paula Ortiz, directora Académica del Instituto del Deporte y Bienestar de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la U. Andrés Bello.

El compromiso de la Universidad Andrés Bello recae en la implementación de una Política Deportiva, en apoyo concreto y específico para el desarrollo de alumnos integrales con carreras duales, es decir tanto académicas como deportivas. El deporte genera habilidades para la vida: habilidades conductuales, cognitivas, inter e intrapersonales, explica Ortiz sobre el compromiso real que tienen como casa de estudios.

Además, agrega: “Estas habilidades son ampliamente valoradas por los empleadores, porque una vez terminadas las carreras deportivas, al ingresar de lleno al mercado laboral llegan mejor preparados con estas habilidades, marcando una diferencia. UNAB cree, aprecia y estimula ese sello distintivo que podemos generar como aporte a la sociedad”

Lo anterior se basa en un estudio realizado por la UNAB para constatar el rendimiento académico de sus alumnos, que tienen beca deportiva versus aquellos que no presentan este elemento diferenciador. “Nos damos cuenta de que la aprobación académica de quienes tienen beca deportiva es mayor, en relación a los alumnos que no la tienen. Y en esta comparación nos dimos cuenta, que efectivamente los que tienen beca deportiva tienen mayor porcentaje de aprobación que los que no. Sobre todo, a partir del segundo año, observando que en el primer año existe más variabilidad”, sostiene la psicóloga deportiva Paula Ortiz.

Existe una declaración de derechos y deberes tanto para los deportistas que estudian en UNAB, como también para las autoridades y profesores. Así como ellos pueden contemplar el deporte junto a la vida académica, la casa de estudios les entrega preferencia y facilidades para la toma de ramos, opciones para regular la asistencia a clases y para rendir los evaluaciones según el calendario deportivo del alumno, “Contamos también con un acompañamiento académico, por cualquier dificultad que vayan a tener, en el fondo es tener a alguien que vaya mediando con los directores de carrera o los profesores en particular, para ir tomando las mejores decisiones en pos de nuestros deportistas y por supuesto también que puedan ir progresando con un buen avance curricular”, cierra Ortiz.

Actualmente la UNAB cuenta con 1400 deportistas universitarios, de los cuales 156 son seleccionados nacionales, repartidos en todos los campus.