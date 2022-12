José Miguel Viñuela recordó lo ocurrido tras el episodio con el camarógrafo: “Me sentí muy solo”

14 de Diciembre de 2022

"Yo me hago responsable de lo que hice en pantalla", aseveró el conductor del programa Tal Cual.

El conductor de Tal Cual, José Miguel Viñuela, aseguró que se hace responsable de lo ocurrido con el corte del pelo al camarógrafo de Mega, pero admite que se sintió muy solo, que le habría gustado estar más acompañado y que aquella experiencia le demostró que “cada cual cuida su parcela en esto de la televisión”.

Casi una semana después de que no se llegara a acuerdo en la audiencia entre las partes en la demanda emprendida por el camarógrafo José Miranda contra Mega, en el que pide una indemnización de 600 millones de pesos, el ex conductor del Mucho Gusto se sinceró sobre lo ocurrido en aquella ocasión.

Este martes el programa de TV+ transcurría de manera habitual, con Raquel Argandoña acompañando a Viñuela en la conducción, y Jordi Castell como panelista invitado.

Se responsabiliza

Y fue precisamente este último el que en un momento le preguntó al comunicador si nadie le dijo que parara cuando estaba empezando a cortarle el pelo al camarógrafo.

“¿A ti nadie te dijo, ‘hue…, para?’“, le consultó de manera directa.

Entonces José Miguel Viñuela admitió que no estuvo atento si algo así ocurrió o no.

“Pueden haberme dicho, pero en su minuto no lo escuché“, reconoció el animador de televisión.

El conductor de Tal Cual, en todo caso, no pretendió eliminar su culpa: “Yo me hago responsable, Jordi, yo me hago responsable de lo que hice en pantalla“, aseveró Viñuela.

La soledad de Viñuela

Más adelante, el ex Mekano dejó en claro que “jamás le voy a echar la culpa al empedrado, pero sí obviamente debo reconocer que también hubo un momento en que me sentí muy solo. Muy solo“.

Y ahondó en el tema al plantear que “necesité también apoyo, probablemente en pantalla, para haber enfrentado ese segundo día en que tuve que pedir disculpas“.

“Me hubiese gustado haber estado más acompañado, ciento por ciento”, admitió José Miguel Viñuela.

“Eso lo digo porque me sentí muy solo y de alguna manera asumí mi… pero igual uno dice, tengo compañeros, estamos aquí, podríamos haber estado…“, reflexionó el comunicador.

Y luego de que Raquel Argandoña argumentara que sus compañeros del matinal “deben cuidar sus trabajos”, Viñuela manifestó que en realidad “cada cual cuida su parcela en esto en la televisión“.