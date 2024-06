VIDEO – “No crea en…”: Raquel Argandoña y Viñuela reaccionan al rumor de posible conflicto

25 de Junio de 2024

Ambos comunicadores explicaron la situación en redes sociales y apuntaron a otro panelista del programa, en tono de broma.

Luego de varios rumores, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela salieron a aclarar las especulaciones que apuntaban a un potente conflicto entre ambos.

Así lo dio a conocer el programa Zona de Estrellas, donde aseguraron que la presentadora de televisión habría solicitado sacar de pantalla a su colega en Tal Cual.

“Hay información que dice que Raquel Argandoña incluso habría pedido la cabeza de José Miguel Viñuela en la pega y que de no ser así, ella ponía su cargo a disposición, que efectivamente ella renunciaba al canal”, sostuvo Mario Velasco.

A raíz de estos dichos, los comunicadores no dudaron en reaccionar a la noticia a través de sus redes sociales con el estilo que los caracteriza.

La respuesta de Viñuela y Raquel Argandoña

Este lunes, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela decidieron poner fin al suspenso y desmintieron su controversia con un graciosos video.

“Para usted señora Juanita de Concepción que tanto me preguntó. No crea en las fake news. No todo lo que aparece en los portales es real“, escribió el animador en una publicación de Instagram.

En el registro se ve que el ex Mekano intenta hablar sobre la situación, pero antes es interrumpido por los gritos de Patricia Maldonado.

“Ya dijeron que te van a cortar la cabeza we…“, sostuvo la comunicadora, desde el otro extremo del estudio provocando la risa de los presentes.

Momento más tarde, Viñuela le pidió a Argandoña: “Di la verdad”.

“Pero obvio que no señora Juanita, no crea en lo que dicen las redes sociales. Usted cree que vamos a echar a este, si este es el 80% de este programa“, sostuvo la presentadora de TV, desmintiendo los rumores.

Por su parte, Maldonado se acercó a ambos y afirmó bromeando: “A mi este we… me tiene chata“.

Fue allí, que Argandoña sostuvo entre risas: “A la Pata le vamos a cortar la cabeza y nos quedamos los dos”. Una moción que fue rápidamente secundada por José Miguel Viñuela.