James Cameron explicará científicamente porqué Jack murió en Titanic

16 de Diciembre de 2022

La muerte del personaje de Leonardo DiCaprio sigue generando polémica entre los fanáticos.

Una de las grandes polémicas de la historia del cine es si Jack, el personaje de Leonardo DiCaprio en Titanic, se hubiera salvado si se subía a la tabla donde se encontraba Rose (Kate Winslet) y que le permitió permanecer con vida tras el hundimiento del Titanic, en la película estrenada hace 25 años atrás.

Ante esta disyuntiva ya histórica, será el propio director de la cinta, James Cameron, el encargado de explicar de manera científica, a través de un documental, el porqué no había chance alguna que Jack hubiera sobrevivido a la tragedia.

Y es que durante la promoción de su película Avatar: The Way of Water, Cameron expresó que su intención es poner fin a todas las quejas respecto a que el protagonista de Titanic debió subir a la tabla junto a Rose y evitar así morir de hipotermia.

Aunque con anterioridad James Cameron ha señalado que la muerte del personaje de Leonardo DiCaprio era necesaria por cuestiones “narrativas”, ahora buscará probar científicamente que no podía salvarse.

“Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas”, señaló el director de cine al medio Toronto Sun.

Para esta prueba recrearon la tabla que utilizó Rose como balsa y realizaron un “exhaustivo análisis forense” con un experto en hipotermia.

“Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir”, argumentó el cineasta.

Este documental verá su estreno en febrero de 2023 en National Geographic y se sumará al reestreno mundial en cines de Titanic en 4K por el Día de los Enamorados.