¡Cómo duele!: 5 temas que hicieron gritar de despecho antes que Shakira

12 de Enero de 2023

Shakira ha acaparado la atención de todo el mundo con el lanzamiento de su más reciente canción. Pero antes que ella, también existieron otros temas sobre despecho que te invitamos a revisar.

Por Don Sibarita

Compartir

Bella sin Alma de Ricardo Cocciante: Cómo grita este italiano. Y con cuánto dolor. Si le da en el suelo a la que lo dejo diciéndole “Cuando en el cuarto él, Te pida siempre más, Nada te costará,Se lo concederás, Cómo sabes fingir, Se te da cómodo” dejando a su ex no sólo de cinica e hiprocrita, sino básicamente mandandola al demonio. Pero bueno, de pasiones y rabias lositalianos saben.

19 días y 500 noches, Joaquín Sabina: A Sabina algunos lo idolatran y tratan como rockero. Otros creen que sólo es un Arjona con unos tragos demás. El cuento es qué en esta canción tira todas sus rabias encima y se desahoga. Sufre diciendo “Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla: diecinueve días y quinientas noches”. Claro, que entremedio le pega sus palos diciendo que siempre tuvo “la frente muy alta, la lengua muy larga, y la falda muy corta”

Someone like you, Adele: No solo canta bien Adele, sino que le pone corazón. Uno pone esta canción y se le mete una basurita en el ojo. Cómo no, si le dice al que se fue qué “Escuché que ya sentaste cabeza, Que encontraste una chica. Y ahora estás casado. Escuché que tus sueños. Se hicieron realidad.Supongo que ella te dio cosas. Que yo no te di”. No po, es Adele. Yo le haría un queque con forma de corazón ahora.

Despechá de Rosalia: “Que Dios me libre de volver a tu ‘lao’” así no más la tira la Catalana, dejando claro que con sus motomami el despecho y la rabia las va a psar bailando.

Olvídame y pega la vuelta, de Pimpinela: “¿Quién es? Soy yo; ¿Qué vienes a buscar? A ti; Ya es tarde ¿Por qué?;Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti”. Canción reina de los karaokes, en qué el despecho de transforma en un nunca más y en un: anda a engrupir a otra parte. Nota freak: hace algunos años nos enteramos que ella, la hermana Galván y voz de Pimpinela, tuvo sus pinchazos con Maradona. ¿Será para él está canción?

Bonus track del picado que la hizo mal

Hacelo por mi, Attaque 77: esta canción es media agilada. Claro, porque va bien desde el dolor hasta que al final le dice que “todo este tiempo estuve con tu mejor amiga”. No po, si estas enamorado no te hagas el choro. Hay que saber sufrir.

La Bifucarda, Memphis La Blusera: Misma situación que la anterior. Se le fue la pareja porque estaba enamorada de otra mujer. Y acá se pica y le dice “Si y te vas -No, no, no, no voy a llorar -Sabes, mejor-Yo desconocía tu inclinación- Si te llevás la cama, chuchi, Dejáme el colchón”. Entiende, se va porque tiene otra orientación sexula y se enamoró. Que andas pidiendo el colchón…