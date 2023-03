Christian Ocaranza lo reveló: Rojo sugería a sus participantes ocultar su homosexualidad

26 de Marzo de 2023

Christian Ocaranza dio cuenta de lo que vivió durante su paso en Rojo hace casi 20 años.

Compartir

El destacado bailarín Christián Ocaranza reveló las “sugerencias” que el programa Rojo de TVN le pidió por ser homosexual.

En un live de Instagram llamado “Historias fuera del clóset” junto al psicólogo especializado en diversidad sexual y de género, Juan Cristóbal Concha, el integrante de la segunda generación del programa que conducía Rafael Araneda, admitió que la producción les impuso una serie de reglas referentes a su vida privada.

“En Rojo a nosotros nos decían no importa lo que hagan en la cama, mientras no lo publiquen, no hay problema”, dijo, para luego agregar que el programa “no nos prohibió, pero nos decían calladitos mejor… mejor no toquemos el tema”.

“Sí ponían a Mario Guerrero con la Maura (Rivera), que tuvieran relaciones y eso lo podían mostrar, pero, ¿por qué no ponían a otro cabro que le gustaba otro niñito? No, eso no”, recordó.

“Yo siempre fui muy amigo de Nelson Mauri, él siempre estaba con el perro chihuahua y vestido de rosado. Nos paseábamos por el mall y nos decían: ¿cómo te vas a pasear con el Nelson para allá?”, agregó Christian Ocaranza respecto a la intromisión frente en vida privada por parte del programa.

Junto a ello, el bailarín explicó que la producción de Rojo le impedía “hacer eventos o animar en discos gay. No querían saber que estábamos metidos ahí. Al ser ‘conocido’, uno andaba con cuidado de que te fueran a ver en ese tiempo en Búnker”.