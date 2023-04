“Me callé porque me daba miedo”: el doloroso relato de Karen Bejarano sobre los abusos que sufrió cuando niña

1 de Abril de 2023

La animadora y cantante reveló además la reacción que tuvo su madre al enterarse de los ataques realizados por una persona de su entorno.

La animadora y cantante Karen Bejarano, conocida también como Karen Paola, entregó un doloroso testimonio sobre los abusos físicos, sexuales y psicológicos que sufrió cuando era niña, los que dejaron una huella que aún debe enfrentar.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar de CHV, la ex integrante de Mekano y Mucho Gusto detalló que fue atacada durante cinco años, mientras tenía entre 9 y 14 años de edad, por una persona “muy cercana”.

“Pasaron muchos años de esto, donde yo evidentemente me callé porque me daba miedo, me daba mucha vergüenza también hablar del tema y no sentía que hubiese alguien a quien yo pudiese contarle lo que me había pasado o lo que me estaba pasando en ese momento”, relató.

Bejarano también reveló la reacción que tuvo su madre, quien conoció sobre los abusos un poco antes de su matrimonio.

“Ella me dice que yo no tengo que hablar de esto, porque si no mi marido puede tener quizás no la mejor reacción y tomar represalias contra esta persona y yo me voy a quedar sin esposo y mi hijo sin papá. Entonces todos los miedos que yo tenía de antes se hicieron como realidad en ese momento, y me callé porque dije si mi mamá me lo dice tengo que hacerlo“, añadió.

La crisis de pánico

Karen Bejarano contó que por años ha debido lidiar con las consecuencias de los abusos, los que entre otros episodios gatillaron una crisis nerviosa, en donde tampoco tuvo el respaldo de su madre.

“En el 2021 a mí me vino una crisis de pánico donde yo conté absolutamente todo lo que me había pasado, lamentablemente no tuve el apoyo en ese momento. Yo esperaba en ese minuto que mi mamá fuera quien me contuviera y ella, lejos de contenerme, comenzó a reprenderme“, afirmó.

La conductora contó que tras dos meses de internación logró recuperarse, recibiendo el apoyo total de su esposo y de sus hijos, lejos de la reacción que tuvo su madre.

“Cuando salí de la internación, yo creí que mi mamá se iba a quedar conmigo, que iba a estar ahí para mí y no fue así. Se quedó un tiempo, pero después decidió seguir en contacto con la persona que me hizo todo ese daño“, narró.