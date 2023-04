Naya Fácil tras ser fiscalizada por el SII: “Financieramente soy una ignorante”

27 de Abril de 2023

“La plata no es todo, por eso quizás me mantengo en pie, voy a tener una pérdida importante y obviamente me duele porque he tratado de ahorrar al máximo y no van a ser devueltas".

Naya Fácil se valió de las redes sociales para dar a conocer su situación luego que conociera que el Servicio de Impuestos Internos (SII) investigara los ingresos que recibe por sus promociones en sus plataformas.

Ante esto, la influencer confidenció que se ha reunido con su contadora para poder solucionar su situación tributaria y lanzó una larga reflexión.

“Mi familia no me quiso, mi mamá no me quiso tener, los hombres con los que he estado no me quieren, financieramente soy una ignorante de mierda y no sé, me saqué la mugre trabajando, emocionalmente me desgasté, pasé por muchas cosas y la plata se va así”, indicó Naya Fácil, según detalló La Cuarta.

En esta línea agregó, “¿para qué hice todo?, para nada y por ignorante, por eso cuando veo niños les digo estudien, los estudios son lo más lindo que pueden tener en la vida, yo tengo mi cuarto medio, nunca estudié algo y lo más importante es estudiar”.

“La plata no es todo, por eso quizás me mantengo en pie, voy a tener una pérdida importante y obviamente me duele porque he tratado de ahorrar al máximo y no van a ser devueltas, aquí es donde yo necesitaría el apoyo de alguien, de una madre o padre y después dicen que por qué estoy fallada”, sentenció.