VIDEO – “Pancho” Saavedra no se aguantó e imitó a la bailarina erótica del Cesfam de Talcahuano

29 de Abril de 2023

El nuevo animador del Festival de Viña del Mar aportó simpatía a uno de los hechos más comentados de la semana.

El baile erótico que ofreció una bailarina en el aniversario del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Talcahuano fue una de las noticias más comentadas durante los últimos días en el país. La presentación de la mujer a las 11 de la mañana, en un hecho que ha generado repercusión, se realizó en horario de atención para los pacientes, funcionarios y niños que esperaban ser atendidos.

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales y la artista, incluso, ha sido considerada por los medios de comunicación. En el establecimiento sanitario, de hecho, se abrió una investigación para encontrar a los responsables del visto bueno para el polémico show.

“Nunca se me informó que la bailarina iba a presentar su propuesta en simultáneo conmigo… No somos un equipo de trabajo ni representa lo que yo vendo como cantante“, dijo la intérprete que aparece en el video, Carla Verdugo.

“En todas las noticias me censuraron el poto, qué fome. Si es el protagonista de todo esto. la verdad es que no me preocupa porque yo sé que la gente, con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque… No pensé que un simple baile iba causar tanta polémica, la cagó, la gente está muy cartucha. Hueón, yo estoy segura que en el mundo, en Chile, soy la única que tiene poto, nadie más tiene culo”, dijo la instructora de twerk, Johanna Cares.

Regio el aniversario del cesfam de talcahuano pic.twitter.com/cvKCtT7FKm — Jota 🐍 (@jtronc0) April 27, 2023

El baile de “Pancho” Saavedra

En este contexto, Francisco “Pancho” Saavedra aportó con simpatía a la polémica del baile erótico a las 11 de la mañana.

En medio de la grabación de un comercial del supermercado Unimarc donde es rostro, el nuevo animador del Festival de Viña del Mar regaló un baile a sus seguidores. “Aquí casual en un día de filmación“, expresó al momento de compartir el video.