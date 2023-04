“Me censuraron el poto, qué fome”: los descargos de la bailarina de polémico show en Cesfam de Talcahuano

28 de Abril de 2023

Johanna Cares, quien es vecina del Cesfam de Talcahuano, habló sobre el polémico show que protagonizó y que ha generado múltiples reacciones.

Revuelo en todo el país fue el que generó la performance de twerk que realizaron dos mujeres en el marco del aniversario del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Leocan Portus de Talcahuano, en la Región del Bío Bío.

El hecho, incluso, motivó al alcalde de la comuna a abrir un sumario administrativo, puesto que durante el show no solo estaban presentes los funcionarios, sino también pacientes y menores de edad.

A raíz de lo sucedido, la cantante que aparece en el registro, identificada como Carla Verdugo, aseguró que no estaba enterada de la participación de la bailarina de twerk.

“Nunca se me informó que la bailarina (también jurado) iba a presentar su propuesta de show en simultáneo conmigo… No somos un equipo de trabajo ni representa lo que yo vendo como cantante“, afirmó.

Ante esto, Johanna Cares, quien aparece realizando una performance de twerk y es vecina del Cesfam de Talcahuano, también quiso alzar la voz.

A través de una serie de videos en Instagram, la artista lamentó que “en todas las noticias me censuraron el poto, qué fome. Si es el protagonista de todo esto”.

Manteniendo su ironía respecto a las críticas, afirmó que “la verdad es que no me preocupa porque yo sé que la gente, con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque… No pensé que un simple baile iba causar tanta polémica, la cagó, la gente está muy cartucha. Hueón, yo estoy segura que en el mundo, en Chile, soy la única que tiene poto, nadie más tiene culo”.

“Le ponen cualquier color. Bueno, ojalá me llegue más gente a mis clases nomás, si eso es lo que me interesa, lo demás me lo paso por el culo que vio todo el mundo“, agregó.

La instructora de twerk

Según consta en sus redes sociales, Johanna Cares, la bailarina que protagonizó el polémico show en el Cesfam de Talcahuano es fonoaudióloga y, además, es instructora de twerk sensual.

En su cuenta de Instagram consigna varios videos de sus clases, así como también de otros registros de sus espectáculos.

De hecho, también subió el show en el Cesfam, recalcando que era “mi primera vez bailando fuera de una sala de clases frente a mucha gente que no conocía“.

“Fui de acompañante de presentación de Carla y además de jurado de shows de alianzas para Cesfam Leocan Portus. Agradecida de Cindy por la invitación a participar. Muy bonita experiencia lo pasé demasiado bien.