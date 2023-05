“Todo tiene su fin”: Francisco Reyes se refiere al final de La Ley de Baltazar mientras fue a votar

7 de Mayo de 2023

El actor causó furor entre los ciudadanos que se encontraban ejerciendo su voto al igual que él.

El actor Francisco Reyes, quien protagoniza la exitosa teleserie de Mega La Ley de Baltazar, llegó hasta la Estación Mapocho para ejercer su derecho a voto en estas elecciones del Consejo Constitucional, donde causó furor en el local de votación y fue entrevistado por Mucho Gusto.

Ante la pregunta de si Baltazar muere o no en el final de la telenovela, Reyes bromeó y dijo que “Baltazar se vuelve loco y los mata a todos. No queda nadie, ni siquiera los camarógrafos”.

Retomando, habló en un tono más serio y declaró que “ha sido un proyecto muy bonito, un proyecto que nos convocó a un grupo de técnicos y actores de primera línea, no solo de profesionales sino también de humanos, y estuvimos yendo a ese lugar tan bonito que se llama Cochamó grabando durante un año entero”.

“Pancho” Reyes agregó que “fue una experiencia, de las que yo he tenido a lo largo de mi carrera, yo creo que una de las más lindas”. La teleserie de la tarde concluirá este miércoles 10 de mayo.

Respecto a la votación en la que se elegirán a los consejeros constitucionales, mencionó que fue un proceso expedito e invitó a ir a votar. “No vengan a votar pensando que es un plebiscito contra o a favor del Gobierno, como lo han decretado o llamado algunos irresponsables (…) porque en realidad estamos hablando de una Constitución, que es un pacto social. No hay que confundir a la gente”, afirmó el actor, aclarando que “no es una cosa de un Gobierno no más”.