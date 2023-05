La escena que se robó el capítulo de La Ley de Baltazar: “Por supuesto que sí, curita”

3 de Mayo de 2023

"Estoy seguro que si mi mamá está por ahí viendo este momento, está feliz y está tranquila", aseguró Mariano.

Compartir

“Por supuesto que sí, curita”, fue la frase con la que Baltazar aceptó casarse con Margarita, en la escena más esperada por los seguidores de La Ley de Baltazar, la exitosa teleserie de Mega.

El matrimonio entre los protagonistas se realizó al aire libre, en medio de la naturaleza y lleno de emoción, que también tuvo otro momento destacado cuando Mariano le pidió matrimonio a Óscar en plena boda de su papá.

El capítulo que mostró la unión religiosa entre Margarita y Baltazar generó numerosas reacciones en las redes sociales, sobre todo luego de que el protagonista que le da nombre a la teleserie diera el sí.

“Por supuesto que sí, curita, échele para adelante nomás“, fue la respuesta que le entregó el personaje interpretado por Francisco Reyes al sacerdote, cuando aquel le preguntó si aceptaba casarse con su novia, Margarita.

En la escena que se robó capítulo de La Ley de Baltazar, se observa la reacción de los distintos personajes ante la unión de los novios.

La petición de Mariano

Así, Mariano hizo uso de la palabra para desearles felicidad a los novios. “Estoy seguro que si mi mamá está por ahí viendo este momento, está feliz y está tranquila“, aseguró.

Y añadió a continuación: “Así que démosle un fuerte abrazo a este par de viejos ridículos que se están casando, y que mantienen la familia unida y que la defienden“.

Pero también hubo tiempo para que el propio Mariano tomara una decisión, así que antes de darle la palabra a otra persona le pidió a su pareja, Óscar, que se pusiera de pie.

Hablándoles a los invitados, les dijo: “Disculpen que me toma la palabra, pero quisiera decir otra cosa muy pequeña, quiero presentarles a Óscar, es mi pareja, y yo estoy seguro de mis intenciones de casarme con él, siempre y cuando él quiera“.

Mirando a su pareja, le preguntó “¿te quieres casar conmigo?“.

“Sí, obvio“, le contesto Óscar.

Reacciones

Tanto la escena del matrimonio de Baltazar y Margarita como la petición de matrimonio de Mariano a Óscar provocaron diversos comentarios de los televidentes.

Así, sobre la unión de los protagonistas, alguno hicieron comentarios del estilo “Precioso el capítulo de hoy y que sean felices para siempre, se lo merecen y si se les ocurre matar a Baltazar, les prometo que no volveré a ver sus teleseries, menos la nueva”; “No fue el típico fin la fiesta del matrimonio. No quiero ni pensar que el fin sea otro, lo único que pido es que no muera Baltazar” y “Me emocionaron enormemente, espero que ninguno de los personajes les pase nada, no quiero llorar“, entre otros.

Más críticos fueron los televidentes con Mariano, a quien acusaron de quitarle el protagonismo a su papá el día de su matrimonio.

“Me carga cuando en un matrimonio le piden la mano a otra persona, porque son tan poco originales, porque robar el espacio único de los novios festejantes“, dijo uno de los televidente, mientras que otra persona acotó que “se valora que se atrevió, pero no era el lugar ni el momento“.