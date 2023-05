Patricio Bañados: la voz icónica del fin a la dictadura que sorteó adversidades tras el regreso a la democracia

8 de Mayo de 2023

Patricio Bañados falleció este domingo en medio de la jornada electoral por el Consejo Constitucional.

A los 87 años, y en medio de la jornada electoral del domingo, falleció el periodista, locutor de radio y rostro emblemático de la campaña del NO en 1988, Patricio Bañados.

El reconocido profesional formó parte integrante del surgir de la televisión en Chile en la década de 1960, e incluso ofició de presentador en la transmisión del Mundial de Fútbol de Chile, realizado en 1962.

Patricio Bañados también condujo los primeros noticiarios de televisión, como Primer Plano (1961) y Chile TV (1962), los dos por las pantallas del entonces Canal 9 de la Universidad de Chile.

Tras sus comienzos en Chile, el periodista trabajó en lugares como la BBC, además de otros medios extranjeros en Estados Unidos, Suiza y España.

Entrevistó a los Beatles

En esa etapa de su vida, Bañados tuvo la inigualable oportunidad de entrevistar a The Beatles en 1964, cuando la Beatlemanía estaba consolidándose a nivel mundial.

Hace poco más de una década, en una entrevista en radio Futuro, el comunicador recordó que “era una pandilla de muchachos que lo estaba pasando fantásticamente bien“.

Según el único periodista chileno que tuvo la oportunidad de entrevistar a los artistas, “McCartney era muy simpático, Harrison serio y concentrado, y Lennon ácido, veía el mundo de forma distinta“.

Plebiscito de 1980

Años más tarde regresó a Chile y su inconfundible voz regresó tanto a la radio como a la televisión. En ese momento, Patricio Bañados asumió como el lector de noticias del entonces Canal 11.

Allí se mantuvo hasta 1980, cuando fue sacado de pantalla tras negarse a leer una información falsa en el noticiario, poco antes del plebiscito constitucional de ese año, realizado en plena dictadura militar.

“Entonces yo leí la noticia sin decir todas esas cosas, leí una noticia muy elegante: Desde hace unas horas está reunida en el Teatro Caupolicán la oposición, dentro de lo cual ha habido varios grupos folclóricos animando la reunión y ha hecho uso de la palabra el ex presidente Eduardo Frei Montalva“, contó años después Patricio Bañados a Chilevisión.

Primero lo sacaron de pantalla y luego lo despidieron. Y tras su salida de la televisión, se consolidó como una de las voces más reconocidas de la radiotelefonía chilena.

Rostro del NO

Eso, hasta 1988. Porque ese año el periodista se alzó como la figura más reconocida de la campaña del NO en el Plebiscito con el que el dictador Augusto Pinochet pretendía perpetuarse en el poder, pero que terminó por obligarlo a entregarle la banda presidencial a Patricio Aylwin en marzo de 1990, en cuya campaña también tomó parte el periodista.

Como rostro de la franja, Patricio Bañados partió el segmento asegurando que “quince minutos en 15 años no es mucho“.

Cada día de la franja, el rostro y la voz del periodista acompañaron la campaña opositora y llamaron a los chilenos a votar contra el dictador.

Pese a que su nombre está tan ligado a la mencionada campaña, hace unos años, al ser consultado si lo haría otra vez, Patricio Bañados admitió que “creo que no”.

“No me arrepiento de haberlo hecho, porque en realidad fue un honor, un premio que me llegó, pero no lo volvería hacer“, contó en ese momento.

Regreso a la televisión

Una vez derrotada la dictadura, Patricio Bañados volvió dos años después a la televisión, esta vez en las pantallas de TVN.

En la estación pública condujo diversos programas, entre ellos En Tabla (1990), Hoy en Tabla (1991-1992) y el más recordado de todos, El Mirador, que se emitió entre 1991 y 2003, lo que se sumó también al popular espacio OVNI.

A fines de 2005, Patricio Bañados fue despedido de TVN, lo que marcó su alejamiento definitivo de la televisióin abierta.

Un hombre de radio

Desde ese año el comunicador centró su carrera en la radio, en particular en Radio Beethoven, donde trabajó de forma continuada entre 1986 y noviembre de 2019, cuando se produjo el fin de la radioemisora.

No obstante, volvió a ocupar su lugar cuando, en 2020 la radioemisora retomó las transmisiones formando parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, transformándose en una de las voces más características de la radioemisora, hasta su fallecimiento este domingo 7 de mayo de 2023.