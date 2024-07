Muerte de las AFP: el punto clave que divide al Socialismo Democrático y al Gobierno en la reforma de pensiones

4 de Julio de 2024

Mientras en el PS y el PPD creen que es necesario avanzar en acuerdos con la oposición en temas fundamentales, en el Ejecutivo no están dispuestos a transar la reorganización de la industria. Un segundo punto que ha abierto el conflicto son los plazos para discutir el proyecto en el Senado.

La reforma de pensiones ha vuelto a generar grietas, esta semana, dentro de la alianza de Gobierno y llevaron —incluso— a La Moneda a intervenir en el debate. El primer dardo lo lanzó la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, el domingo en entrevista con Canal 13, y tuvo que ver con el destino de las AFP y la reorganización de la industria.

Ahí, la parlamentaria aseguró en forma tajante que “no es el momento de terminar con las AFP” y apuntó que “tenemos que entregarle mejores pensiones a los chilenos y chilenas hoy día […]. La reorganización de la industria tiene que ver con dos cosas: las utilidades, y las comisiones. Entonces, eso se puede hoy”.

Rápidamente, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), salió a responderle, clarificando la postura del Ejecutivo. “Nosotros tenemos una propuesta que termina con las AFP, porque las divide en dos funciones: la de inversión y la de soporte”, afirmó en conversación con TVN.

Al día siguiente, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), resaltó que “el Gobierno no ha descartado el término de las AFP” y acentuó que “eso es parte sustantiva del proyecto para reformar el sistema de pensiones”.

¿Terminar con las AFP o avanzar hacia un acuerdo? Las dudas en el oficialismo

Sin embargo, ese parecer del Gobierno es compartido sólo por parte del oficialismo. Tanto el Frente Amplio, como el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) concuerdan en que terminar con las administradoras de fondos de pensiones es una prioridad —y un objetivo principal— de la reforma previsional, dentro del Socialismo Democrático existen matices.

El senador Gastón Saavedra (PS), que integra la comisión de Trabajo del Senado, reconoce que el escenario en la Cámara Alta es adverso, por lo que es necesario llegar a acuerdos con la oposición. En conversación con EL DÍNAMO, el parlamentario señala que “el tema aquí no es terminar o no con las AFP. El tema es construir un nuevo sistema de pensiones, de carácter mixto. Y para eso, hay que hacer todos los esfuerzos para generar un acuerdo político, entendiendo que estamos legislando en minoría”.

El legislador sostiene que “con estos dichos [del Gobierno] se ha desplazado el eje de la discusión y no se ha generado un ambiente de acuerdo. Porque evidentemente la mayoría, que defiende a ultranza a las AFP, no va a dar el voto para terminar con ellas. Pero sí podemos lograr un acuerdo, una propuesta de mediano alcance, como se han hecho las cosas en nuestro país”.

A juicio de Saavedra, “la clave es privilegiar lo principal, que es la creación de un nuevo sistema de pensiones. Y que este sistema permita mejorar las pensiones y asegurarle a los que mañana se jubilen tener mejores pensiones […]. Todo lo que signifique distanciamiento o puntos que alejen las posibilidades de acuerdos, no tenemos que considerarlo por ahora”. En ese sentido, comenta que “el Gobierno ya no tiene líneas rojas, y tiene claro lo principal, que es avanzar en un nuevo sistema”.

Una visión distinta tiene la senadora Alejandra Sepúlveda (IND), quien también integra la comisión de Trabajo. La parlamentaria por la Región de O’Higgins recalca que lo fundamental es que haya “unidad de propósito” dentro del oficialismo. “Espero que tengamos una unión conceptual en el sector en lo que hay que hacer, que es mejorar las pensiones y hacer más eficiente el sistema”, comenta a EL DÍNAMO.

Sepúlveda plantea que es importante modificar la industria. Una de las opciones para eso es transformar las AFP en “unidades de negocios que sirvan para hacer una mejor inversión”. En ese sentido, dice que “desde el punto de vista de la economía del negocio” es importante distinguir entre quien administra y quien invierte.

Sin embargo, para la legisladora, lo más relevante es avanzar en la creación de un seguro social, “que nos va a permitir mejorar las pensiones”. Este punto es clave dentro de la propuesta del Gobierno, que busca distribuir el 6%, en partes iguales, entre un seguro social y las cuentas individuales.

Entre la calma y la suma urgencia: el problema de los plazos para debatir

Otra discrepancia entre el Gobierno y el Socialismo Democrático son los plazos para discutir la reforma de pensiones. Desde La Moneda pusieron suma urgencia a la iniciativa, dando 15 días para que sea despachada. Este miércoles, en la Comisión de Trabajo, la ministra Jara pidió que la instancia vote el próximo lunes 8 de julio la idea de legislar.

El debate fue acalorado. Y es que tanto el senador Juan Antonio Coloma (UDI) —que preside accidentalmente la comisión— como su par Luciano Cruz-Coke (Evo) plantearon que es necesario tener “un poco de paciencia” para sacar “un proyecto que sea razonable y realmente mejore pensiones”. Una visión similar han planteado desde el Socialismo Democrático, que ha pedido “calma” para discutir la iniciativa.

“En esto hay que ser consistente y bien transparente con la ciudadanía. Las propuestas que se habían hecho desde la misma oposición, dentro de la mesa técnica, se rechazaron. Entonces, no digamos que estamos completamente de acuerdo en todos los temas, si es que después eso no lo vamos a sostener en lo concreto. Porque en definitiva, si no vamos a estar de acuerdo, eso hay que decírselo a la ciudadanía. Pero esto no se puede prolongar para siempre”, advirtió la secretaria de Estado en un tenso ambiente.

A juicio de la senadora Sepúlveda, “esta es una negociación que tiene que terminar rápido. Este jueves ya deberían terminar todas las sesiones de la comisión de expertos. Y esperamos que este fin de semana nos puedan entregar un documento donde podamos poner los puntos de acuerdo y los desacuerdos, y las propuestas nuevas”.

“Ojalá podamos votar la próxima semana. Hay que recordar que esto es sólo votar la idea de legislar, que gatilla la posibilidad de ingresar indicaciones”, agrega.

Así, para este jueves, a las 15:00 horas, está citada la última reunión del grupo de expertos que elabora propuestas técnicas para la reforma previsional. La comisión está integrada por la ex ministra María José Zaldívar, las economistas Cecilia Cifuentes, Soledad Hormazábal y Paula Benavides, el ex senador Juan Pablo Letelier y Hermes Gutiérrez. El equipo está liderado por el ingeniero Cristóbal Huneeus, director de DataScience de Unholster.

El grupo ha trabajado con hermetismo y, como publica La Segunda, tiene entre sus ideas un préstamo de los cotizantes al Estado. La idea es que, con ese dinero, se puedan aumentar las pensiones de los actuales jubilados y de las mujeres.