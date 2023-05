Así fue la noche de carrete entre Marcianeke y Mauricio Isla

19 de Mayo de 2023

Marcianeke e Ignacia Michelson se encontraban celebrando su aniversario cuando fueron invitados por el "Huaso" Isla.

De fiesta se fueron el artista urbano Marcianeke y el ex futbolista de Universidad Católica Mauricio Isla. Así lo confirmaron los detalles entregados por el intérprete de “Dímelo Ma'”.

Esta situación ocurrió después de que se confirmaran los rumores que venían comentando los paneles deportivos, en donde se insinuaba que el “Huaso” habría sido desvinculado del club cruzado.

De esta manera, el jugador decidió ir a pasarla bien durante sus primeros días fuera del club cruzado y fue entonces que se encontró con Marcianeke e Ignacia Michelson, con quienes compartió durante la noche y los dejó invitados para una próxima junta.

Los detalles del carrete de Mauricio Isla y Marcianeke

Según relató Marcianeke a LUN, “La Nacha me dijo que pasáramos a comer por ahí, que iban a estar unas amigas suyas que no nos iban a poder acompañar a nuestra celebración de cumple-mes en Viña del Mar”.

En ese momento, “veo que me dicen: oye, te quieren saludar los de la Católica. Estaban ahí en la orilla. Yo no los conocía, pero los fui saludando y nos hicimos amigos”, comentó el artista.

De esta manera, afirmó que “me hablaron harto, preguntaban varias cosas. Por ejemplo, cómo me llevo con otros artistas o cómo monetizaba mis cosas. Les conté de mis errores y que estoy partiendo de cero. Ellos también me contaron sus cosas, pero no me corresponde contarlas”.

Además, reconoció no conocer nada de fútbol, pero “les pregunté cómo facturaban en los partidos y todo”, agregando que “eso de ser de Colo Colo es porque mi papá es hincha. Una vez fui al estadio y se me dio la mano estar ahí echando la talla con los jugadores, pero del Colo, la U y rivalidades no cacho nada”.

“Me quedé compartiendo en su mesa y me preguntaron que qué iba a hacer después. Les dije que estoy de aniversario, me voy para la playa, pero me decían que antes pasáramos a otro lado, a compartir otro rato. Yo insistí que tenía otros planes, pero la Nacha me llevó al lugar donde me estaban invitando, jajajá”, agregó el cantante.

Fue así que el ex jugador de la Roja quiso sumar al cantante al siguiente panorama, por lo que los invitó al Bar Candelaria, según comentó Ignacia Michelson, y agrega que a Marcianeke lo invitó a jugar a la pelota, pero el artista la corrige y dice que fue a la celebración de su cumpleaños.