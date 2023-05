“Mucha emoción”: las palabras de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro tras el primer concierto de su hijo

19 de Mayo de 2023

El show de Nineteen Eleven se llevó a cabo este jueves en el Barrio Bellavista.

Joaquín Rodríguez García-Huidobro, conocido artísticamente como Nineteen Eleven, se presentó por primera vez en solitario la noche de este jueves en un bar del Barrio Bellavista. En el recinto habían cerca de 100 asistentes, entre ellos sus padres, Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro.

De esta manera, el joven de tan solo 17 años llevó a cabo el show para el que se preparó durante dos semanas.

“En el género hay mucha comunidad. Yo puedo no venir de abajo y tengo muchos amigos que sí y no nos importan los prejuicios. En este mundo no existen, hay mucho amor y respeto“, deslizó el artista antes de subir al escenario, en conversación con LUN.

También tuvo palabras para lo vivido en una historia de Instagram, una vez que terminó el espectáculo. “No lo puedo creer, gente, de verdad. Agotado pero super contento. Nunca había llorado en una tarima. Fue super bonito lo que se vivió hoy, muchas gracias por todo el cariño”, afirmó.

Padres felices

Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro no daban más de emoción con la aparición de su hijo Joaquín en el escenario, motivo por el que grabaron parte de su presentación, para luego bailar y corear su canciones.

“Todo es de mucha emoción, vengo a disfrutarlo, porque le ha costado. La música siempre ha sido su sueño hasta ahora que hemos tratado de pavimentar su sueño para que juegue en la liga de todos sus compañeros sin que él esté con otras regalías”, comentó el animador de Chilevisión.

En tanto, García-Huidobro señaló que “este es el principio de algo que se viene hace mucho tiempo. Lo he acompañado a cantar en municipalidades, bares y este es el primer show solo“

Destacó también que el “hecho que haga camino largo, porque para él hubiera sido mucho más fácil usarnos y queremos que parta de abajo”.