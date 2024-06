Denunciante de Miau Astral cuestiona a Julio César Rodríguez: “Un personaje dispuesto a cualquier cosa por vistas y likes”

10 de Junio de 2024

Sergio Infante se mostró "impactado" por el espacio que le dio el animador de CHV en su podcast.

Sergio Infante, quien denunció a Consuelo Ulloa – más conocida como Miau Astral- por cibercoso, lanzó duros dardos en contra de Julio César Rodríguez por la entrevista que le realizó a la astróloga.

En un contacto con el programa Amikas, el músico se mostró “impactado” por el espacio que le dio el animador a Ulloa en su podcast Seré Weón.

“Impactado, porque en todo lo que ha dicho no hay ninguna verdad, son puras mentiras, pero no me voy a referir más a las declaraciones de Consuelo Ulloa, la denuncia y la causa judicial es un tema serio que está llevando mi defensa”, expresó.

Infante puso énfasis en “el rol de los medios en casos delicados como el acoso, en un país donde no hay una ley de acoso. Acá no hay solo un caso de acoso, son varios, no sé si se han puesto hablar en el daño y exposición que sienten las víctimas del actuar abusivo de una persona como Ulloa, en la revictimización”.

“Estoy conversando con varias de las personas que han sido víctimas de Ulloa y la ansiedad era una sensación generalizada ente nosotros. Es hevy la ansiedad que produce ver la publicidad barata, hecha con morbo para vender”, agregó.

En este punto, Sergio Infante tuvo duras palabras para Julio César Rodríguez por la entrevista a Miau Astral y lo calificó como “un personaje sin escrúpulos”.

“Con respecto a Julio César y la pantalla que le da a una acosadora como Consuelo Ulloa, lo que me pasa es que siento que Julio César queda como un personaje sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa por vistas y likes”, puntualizó.

En esta línea, apuntó que “no sé si en un momento de calma y lucidez dirá ¿seré penca, seré un buitre, seré consciente o realmente seré weón?”, en alusión al nombre del podcast.

“De las declaraciones de Consuelo Ulloa nada que decir, más que son puras mentiras, es lo único que le queda para salvar lo que le queda de reputación”, sentenció.