Samantha Jones vuelve a And Just Like That: la condición de Kim Catrall para aparecer en la serie

2 de Junio de 2023

La actriz volverá para interpretar por última vez a su icónico personaje en la serie.

Compartir

Una de las principales controversias que marcó la primera temporada de And Just Like That, la secuela de Sex and the City, fue la ausencia de Kim Catrall y por consiguiente de Samantha Jones, uno de los personajes más icónicos de la producción.

Pero esta deuda será saldada de manera parcial en su segunda temporada, ya que Kim Catrall hará un cameo, marcando la vuelta en gloria y majestad de Samantha Jones.

Sin embargo, este regreso solo se hizo realidad cumpliendo la única condición que puso Kim Catrall para ser parte de la serie: no compartir set con ninguna de sus otrora compañeras de reparto, en especial con Sarah Jessica Parker.

Así, Catrall filmó su única escena en Nueva York el pasado 22 de marzo, la que consiste en aparecer en la parte de atrás de un vehículo conversando por teléfono con Carrie Bradshaw, el personaje de Parker.

Y es que es de público conocimiento la pelea mediática que han sostenido ambas actrices, donde Samantha Jones no tuvo pelos en la lengua para tratar a Carrie de “hipócrita y mentirosa”. En la vida real.

Junto con ello, dejó en claro que no era amiga de sus compañeras de reparto, señalando que “hemos sido colegas y, de alguna manera, ese era un punto intermedio en donde todo se volvía saludable considerando el tiempo que pasábamos juntas”.

Por su parte, Sarah Jessica Parker había mostrado su rechazo al retorno de Catrall, apuntando que “creo que no estaría de acuerdo con que Kim se sume a And Just Like That. Hay demasiada historia pública”.