Sergio Freire revela que fue estafado con una gira a Europa: “La agencia era chanta”

30 de Junio de 2023

El comediante esperaba realizar presentaciones en 10 países de Europa.

Compartir

Sergio Freire reconoció que fue víctima de una estafa por parte de una agencia de entretenimiento que lo contrató para realizar una gira por Europa.

El comediante fue invitado al podcast de Fabrizio Copano, Escápate de tu casa, donde reveló que el tour que lo llevaría a 10 países del Viejo Continente tuvo un abrupto final.

“Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de que la agencia que nos contrató era chanta. El encargado no llegó al aeropuerto a buscarnos”, indicó el comediante.

Sergio Freire explicó que “fueron 2 meses de trabajo, de preparación. Nos decía que iba todo bien. Había lugares donde estábamos listos para hacer segunda función. Nunca debí confiar”.

El humorista detalló que la empresa debía arrendar los escenarios donde se presentaría, pero tras arribar junto a su equipo, vio que algo raro estaba pasando.

“Llamamos y no estaban pagadas. En el fondo, todo lo que nos decía, era falso. Lo único que quería yo, era llegar a Chile, abrazar al tío Emilio, y decirle: ‘¡¿Por qué no me avisaste viejo e’ mier…?!'”, argumentó Freire.