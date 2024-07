VIDEO – “Yo también fui un afectado”: Cristóbal Romero reacciona a reportaje de Canal 13 por presunta estafa

22 de Julio de 2024

El influencer es investigado por la Fiscalía, luego de que se presentara una querella en su contra.

Cristóbal Romero, influencer conocido por haber participado en el docureality Perla de Canal 13, fue el protagonista de un reportaje emitido en T13 este domingo, donde se le acusó de estafar a personas por más de $200 millones.

Según se denunció en la pieza audiovisual, el joven habría cometido el delito luego de que varias personas aseguraran haber perdido dinero a través de los métodos de inversión que difunde en sus redes sociales.

Fueron cerca de 40 personas los que denunciaron esta situación, lo que se concretó en una querella en su contra que actualmente investiga la Fiscalía Metropolitana Occidente.

En el mismo reportaje de Canal 13, se le dio la oportunidad de entregar su versión, donde aclaró que “no invirtieron conmigo. Mira, hay un error de concepto, si yo tengo un ahorro y lo invierto, si gano o pierdo, ese es mi ahorro y si yo pido un crédito para poder invertir, y gano o pierdo, esa es responsabilidad de quien invirtió, entonces porque una persona dice que sigue pagando un crédito que el pidió para invertir”.

“Hay otro error de concepto. Ustedes creen que yo manejaba todo eso, eso no es real (…) de hecho los que manejaban el fondo me dijeron a mí mira te podemos pagar comisiones si tu promocionas esto, entonces yo no soy dueño al 100% de la página”, agregó.

“También fui un afectado”

Horas antes de que se emitiera el reportaje, Cristóbal Romero se valió de su cuenta de Instagram para publicar un video y aclarar toda la situación. En él, acusó que “he visto y se me ha informado que Canal 13 planea sacar un reportaje del cual no fui debidamente informado, ni tampoco se me dio oportunidad de explicar y controvertir estos hechos. Solo me tomaron una cuña a forma de acoso”.

“Muy brevemente expliqué algunas cosas, pero con la promesa de que posteriormente podría hablar en cámara con mi abogado como corresponde si querían sacarme una entrevista, cosa que finalmente no pasó, porque ustedes saben, yo no tengo nada que ocultar”, añadió.

En esa misma línea, Romero lamentó que “mi querido ex Canal 13 ha tomado la costumbre de hacer este tipo de reportajes sensacionalistas sin ningún fundamento real“.

Además, indicó que Social Money es una plataforma en la que él invirtió y fue rostro publicitario. “Fue un fondo en el que yo en un principio invertí y vi ganancias, a lo cual después me invitaron a participar haciéndole publicidad y recibiendo, digamos, comisiones, ganancias”, señaló.

“La persona que más perdió dinero para los que no saben fui yo, porque metí cerca de $87.000 dólares (más de $81 millones) a ese fondo y en Social Money murieron el día 1 agosto del 2023. Así es gente. Yo también fui un afectado, pero había guardado silencio porque me parecía que no era el momento de hablar”, denunció.