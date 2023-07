Generación 98: así fue el accidente de Javiera y la drástica decisión que tomaría Gonzalo

13 de Julio de 2023

La relación de Javiera y Gonzalo llegará a un clímax tras lo ocurrido con el accidente en Generación 98.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de Generación 98, el que iba a estar marcado por el accidente que sufriría Javiera (Paloma Moreno) luego de descubrir que Gonzalo (Nicolás Oyarzún) le mintió mientras se reunía con Martita (Daniela Ramírez).

En el episodio 24 se pudo ver cómo a la empresaria fue chocada por un auto, lo que provocó que se lesionara la pierna.

La mujer fue llevada a un centro asistencial por su pareja y su ex compañera de colegio, donde le diagnosticaron que tenía un esguince leve.

Javiera se sincera con Martita

Una vez que fue dada de alta, Javiera aprovechó que se encontraba sola con Martita para aclarar la situación con Gonzalo.

“Mira Martita, a mi me encanta que tú y Gonzalo se hayan hecho amigos. Me gusta que tenga amigos… Lo que no me gusta es que no conteste el teléfono y salga con otras mujeres, aunque seas tú”, se sinceró Javiera ante la mirada de la enfermera, quien se sentía culpable por lo ocurrido

MEGA.

Por su parte, Martita le aseguró que la relación que tiene con Gonzalo no debería asustarla, pero Javiera insistió en su punto.

“Sabes que sí, me da un poco de miedo fíjate. Me da miedo que sufras Martita, que la pases mal. Los dos sabemos que tú en el colegio estabas enamorada de Gonzalo. Entonces, no sé, te puedes hacer falsas expectativas y pasarla muy mal”, le respondió el personaje interpretado por Paloma Moreno.

La discusión entre Gonzalo y Javiera

El avance de este jueves de Generación 98 reveló una fuerte discusión entre Javiera y Gonzalo, lo que llevó a este último a tomar una drástica decisión.

En ese momento, la mujer le comenta a su esposo que es un hombre “estupendo” e “inalcanzable para la Martita”, por lo que le preguntó si acaso ella “no se pasaba rollos” con él.

Al escuchar sus palabras, Gonzalo explotó en enojo y le dijo: “Quizás deberías asumir que soy un simple h… sin pega y que almuerza con la perna del curso. Eso soy, perdón”.

Luego de ver la reacción que tuvo, Javiera quedó impresionada y le respondió: “Oye, perdóname, pero no sé lo que te pasa”.

“Sabes lo que pasa, es que estoy cansado. Me cansaste Javiera, estoy hasta acá”, le afirmó Gonzalo, bastante molesto.

Con esto, Gonzalo daría a entender que terminaría su relación con Javiera, pero habrá que esperar el capítulo de esta noche de Generación 98 para saber lo que ocurrirá.