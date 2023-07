Mentiras, rupturas amorosas y una verdad: revelan impactante avance de Generación 98

10 de Julio de 2023

El avance da cuenta de lo que veremos en los próximos capítulos de Generación 98.

Durante este sábado, Mega reveló un sorprendente adelanto de Generación 98. Esta semana, los seguidores de la teleserie podrán ver varios eventos que marcarán un antes y un después en la trama.

En el avance se pudo ver que Valentina (María Gracia Omegna), enfrentó a su esposo Juan José (Nicolás Poblete), luego de descubrir que estuvo más de dos horas con el teléfono apagado.

“Tú ya no estás para nosotros”, afirmó la mujer, quien ya comenzó a sospechar de su pareja, quien mantiene otra familia en secreto.

Por otro lado, Javiera (Paloma Moreno) empezó a dudar de Gonzalo (Nicolás Oyarzún), quien se ha visto cada vez más cerca de Martita (Daniela Ramírez).

“Se puede saber qué te pasa”, lo encaró tras descubrir frente a frente que le estaba mintiendo.

Otras de las escenas que se alcanzó a ver en el adelanto de Generación 98 es el quiebre amoroso entre Cota (Luz Valdivieso) y Paula (Josefina Montané), quienes no han logrado asumir bien su relación por todos los problemas que ha acarreado esta última

Por su parte, la artista aseguró que “no tiene que ser para siempre, pero por ahora, lo mejor es que cada una siga su camino”.

La confesión del Chico Olmedo

Hernán (Gabriel Cañas), más conocido como el “Chico Olmedo”, fue quien impactó a los seguidores de Generación 98, luego de que revelara a su esposa Macarena (Constanza Mackenna) la razón por la que peleó con su padre y su lejana relación.

“Él me echó de su casa y me alejó de mi mamá, me mandó a vivir solo a Santiago cuando solo tenía 12 años“, dijo, impactando a su pareja.