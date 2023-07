VIDEO – Generación 98: la escena de Gabriel Cañas que sacó aplausos en redes sociales

5 de Julio de 2023

El personaje de Gabriel Cañas en Generación 98, Hernán Olmedo, visitó después de años a su padre, provocando una tensa discusión.

La noche de este martes, la teleserie nocturna Generación 98 vivió una aplaudida escena a cargo de Gabriel Cañas, la que le valió solo elogios en redes sociales.

En el episodio 19, se pudo ver el reencuentro de “Chico” Olmedo y su padre Raúl (Alejandro Trejo). La discusión inició cuando el empresario apareció en el fundo para contarle sobre su familia, pero recibió una pésima reacción por parte del hombre.

“Como es la vida. Años de ingratitud y ahora, apareces por acá porque necesitas algo de este pobre viejo ¿No se te cayó la cara de vergüenza cuando viniste para acá?“, le dijo Raúl al ver que su hijo regresó después de varios años.

Tras esto, el dueño del fundo le dijo al empresario que todo lo que consiguió en la vida fue gracias a él.

“No te vengas a hacer el agrandado, porque aunque seas mi hijo, tú sigues siendo el mismo cabro chico, negro, que le hice a la china de tu madre de puro caliente”, aseguró sin escrúpulos el personaje de Alejandro Trejo.

Esto provocó la ira de Hernán, quien afirmó que “vine a decirle que soy feliz. Lo tengo todo, absolutamente todo lo que un hombre puede soñar: me casé con la mujer más linda que encontré. Tengo dos hijos, una niña y un niño, y son blanquitos, como le gusta a usted. Vine a decirle que a mí no me ha ido bien en la vida, me ha ido la raja“.

La situación se tornó violenta cuando Olmedo emplazó a su padre por haberlo escondido en Santiago, para que nadie supiera que había tenido un hijo con su empleada.

Luego de forcejear, el personaje de Gabriel Cañas en Generación 98 se acercó a su padre para decirle unas últimas palabras antes de retirarse.

“Quería verte la cara, como se te ponía cuando me veías. Mira, mírame, mira el auto que tengo estacionado acá afuera. ¿Viste esta ropa que tengo? ¿No soy digno ahora? Pero me da lo mismo, porque nunca te he necesitado, nunca he necesitado nada de ti”, se desahogó “Chico” Olmedo.

Reacciones de la escena en redes sociales

Los espectadores de Generación 98 rápidamente se hicieron presentes en Twitter, donde dejaron sus impresiones de esta escena, siendo Gabriel Cañas el objetivo de todos los elogios.

Gabriel Cañas es de lo mejor que le ha pasado al mundo de la actuación en Chile en los últimos años 👏🏻 Tremendo actor! 🙌🏻 #Generación98 pic.twitter.com/jdfzdcg4nM — Mauricio Veliz (@MauricioAV88) July 5, 2023

@gabrielcanasg te pasaste!!! Tremenda escena, lo que muchos sentimos y no hemos hecho con los papitos corazón #generacion98 July 5, 2023

Mi papá viendo la tele y yo pasando me quedo pegada viendo la tremenda actuación que se acaba de mandar Gabriel Cañas. Ahora me dieron ganas de verla #Generacion98 pic.twitter.com/aG4ihYPwvN — Éowyn 🗡️Dama de Rohan (@Eowyn_Robertson) July 5, 2023

Qué buen actor es Alejandro Trejo, uno siempre lo termina odiando… #generacion98 — soloparaopinar (@surdechileee) July 5, 2023

Tremenda interpretacion de @gabrielcanasg . Sin palabras solo aplausos y de pie!!!! #generacion98 — secapeira (@SergioC70980850) July 5, 2023