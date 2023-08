Quién era Maru Rockets, la influencer que falleció en un accidente en Punta Arenas

1 de Agosto de 2023

La joven de 28 años fue una de las víctimas fatales que dejó este trágico hecho que tiene, además, a su pareja estable dentro de su gravedad.

La streamer de 28 años María Ignacia Celedón, también conocida como Maru Rockets, murió la tarde de este lunes en un accidente de tránsito que se produjo en la Ruta 9 Norte en Punta Arenas.

Hasta esa localidad llegó hace unos días junto a su pareja, el también influencer Ignacio Carrasco, conocido como Dime Nacho, y Shin Yang, popularmente llamada Shinipan.

Estos dos últimos, quienes también se vieron involucrados en el hecho, se encuentran estables dentro de su gravedad en el Hospital Clínico de Magallanes.

La carrera digital de Maru Rockets

La influencer Maru Rockets se hizo conocida en 2020 en el mundo de los videojuegos cuando comenzó a realizar transmisiones vía streaming mientras jugaba Valorant.

Allí comenzó a hacerse cada vez más conocida y comenzó a subir estos videos en Youtube, para luego cambiarse a la plataforma Twitch, donde llegó a más de 8 mil seguidores.

La joven era activa en varias redes sociales, y subía contenido diariamente en plataformas como Instagram y TikTok, aunque su fuerte eran las transmisiones en Twitch.

Allí compartía con su comunidad probando diferentes juegos, como League of Legends, Among Us y Resident Evil.

En su perfil de Instagram contaba con 22,3 mil seguidores y se definía como “Gamer ante todo”, “Fan de la cultura pop” y “Creadora de contenidos”.

Actualización del estado de salud de DimeNacho

Sofía Valeria, hermana de DimeNacho, quien fuera pareja de Maru Rockets, compartió a través de redes sociales una actualización respecto al estado de salud del influencer. Además aprovechó la instancia para agradecer los mensajes de apoyo luego del trágico accidente.

“Gracias a todas esas personas que han mandado sus mensajes y se han preocupado, de todo corazón gracias”, escribió.

“Mi hermano físicamente está bien dentro de todo lo que fue aquel accidente, pero como familia estamos de luto y es una pena horrible”, agregó.

“Espero puedan tener en sus pensamientos a mi hermano para que se recupere bien y a Maru para que descanse en paz como se merece”, concluyó en la publicación.