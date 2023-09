Jimmy Fallon responde a acusaciones de “ambiente tóxico” en The Tonight Show: “Es vergonzoso”

8 de Septiembre de 2023

Y es que una nota de Rolling Stone reveló que trabajadores del programa relataron un comportamiento errático del conductor y una "atmósfera bastante sombría" en el set.

Jimmy Fallon salió al paso de las acusaciones realizadas por miembros de The Tonight Show, quienes dieron cuenta de un “ambiente laboral tóxico”.

Ante esto, el propio Jimmy Fallon y el showrunner Chris Miller convocaron a una reunión vía Zoom con todo el personal, donde Fallon pidió disculpas por sus acciones y apuntó que no buscaba “crear ese tipo de atmósfera para el programa”.

“Es vergonzoso y me siento muy mal. Perdón si te avergoncé a ti, a tu familia y a tus amigos… Me siento tan mal que ni siquiera puedo decirlo. Quiero que el programa sea divertido, ser inclusivo para todos. Debería ser el mejor espectáculo”, sostuvo el conductor de The Tonight Show.

Por su parte, desde NBC dejaron en claro que “estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show y brindar un ambiente de trabajo respetuoso es una máxima prioridad. Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas. Estos han sido investigados y se han tomado medidas cuando correspondía”.

“Como siempre es el caso, alentamos a los empleados que sienten que han experimentado u observado un comportamiento inconsistente con nuestras políticas a que informen sus inquietudes para que podamos abordarlas en consecuencia”, cerró la estación de TV.