Salón de la Fama expulsa al fundador de Rolling Stone por incendiarias frases misóginas y racistas

17 de Septiembre de 2023

Las declaraciones de Jann Wenner tuvieron repercusión a nivel internacional.

Compartir

La junta directiva del Salón de la Fama del Rock tomó una radical decisión con uno de sus miembros más reconocidos. Después de una serie de frases misóginas y racistas donde cuestiona la intelectualidad de las mujeres y los artistas negros, la testera determinó expulsar de su mesa al estadounidense Jann Wenner, fundador de la revista Rolling Stone que se mantuvo en la empresa hasta 2019.

La salida del empresario de 77 años se produjo un día después de que entregara polémicas declaraciones en una entrevista con el New York Times, donde se abordó la nula presencia de mujeres y artistas negros en la libro que recopila sus mejores diálogos filosóficos con rockeros de fama internacional como Bob Dylan, Jerry García, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend y Bono de U2.

“Ninguna de ellas se expresó de una manera suficientemente estructurada intelectualmente. No es que no sean genios creativos. No es que no sean elocuentes, pero intenta tener una conversación en profundidad con Grace Slick o Janis Joplin. En mi opinión, ellas no cumplían con ese criterio. Ni por su trabajo ni por las otras entrevistas que concedieron. Los que entrevisté eran filósofos del rock”, dijo respecto al próximo lanzamiento de “The Masters”.

En cuanto a los artistas negros, Wenner aseguró que “ya sabes, Stevie Wonder, un genio, ¿verdad? Supongo que el error está en usar un término tan fuerte como ‘maestros’. ¿Quizás Marvin Gaye o Curtis Mayfield? Quiero decir, no estaban hablando en ese momento al mismo nivel”.

“Como cuestión de relaciones públicas, tal vez debería haber incluido a un artista negro y a una artista mujer no a la altura de ese estándar histórico sólo para evitar las críticas”, lanzó, reconociendo que sus incendiarias opiniones traerían consecuencias.

Las disculpas de Jann Wenner

Horas después de entregar este testimonio, Jann Wenner intentó enfriar las polémicas, ofreciendo disculpas por el tono.

“Entiendo totalmente la naturaleza incendiaria de las palabras mal elegidas y me disculpo profundamente y acepto las consecuencias”, expresó.

De igual manera, volvió a insistir con su idea primaria: “No estaban destinados a representar toda la música y sus diversos e importantes creadores, sino reflejar los puntos culminantes de mi carrera y las entrevistas sentí que ilustraban la amplitud y la experiencia en ese género”.